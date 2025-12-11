DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.779,42 0,27%
BITCOIN
3.843.957,69 2,36%

Esenyurt’te Cemil Meriç Söyleşisi — Ümit Meriç Kütüphanede Düşünce Dünyasını Anlattı

Esenyurt Belediyesi’nde düzenlenen 'Kültürden İrfana Cemil Meriç' söyleşisinde Prof. Dr. Ümit Meriç, babası Cemil Meriç’in düşünce dünyasını ve eserlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:54
Esenyurt’te Cemil Meriç Söyleşisi — Ümit Meriç Kütüphanede Düşünce Dünyasını Anlattı

Esenyurt’te "Kültürden İrfana Cemil Meriç" Söyleşisi

Esenyurt Belediyesi Aralık Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kültürden İrfana Cemil Meriç" başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı. Program, ilçeye kazandırılan ve büyük düşünürün adını taşıyan Esenyurt Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin anlamı ve program akışı

Söyleşi, Cemil Meriç’in 12 Aralık doğum günü arefesinde yapılarak anlamlı bir vefa niteliği taşıdı. Etkinlik öncesinde Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile Ümit Meriç, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Ümit Meriç, babasının eserleriyle birlikte kendi kitaplarını da imzalayarak kütüphaneye hediye etti.

Programda, katılımcılara Cemil Meriç’in hayatı, düşünce dünyası ve entelektüel mirası hakkında ufuk açıcı bilgiler sunuldu. Ümit Meriç, babasının edebiyat yolculuğunu, eserlerini ve hayata bakışını anlatarak dinleyicilere önemli tavsiyelerde bulundu; soru-cevap bölümüyle Esenyurtlular merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Başkan Vekili Can Aksoy’un mesajı

Programda konuşan Can Aksoy, etkinliğin gerçekleştirildiği mekanın önemine işaret ederek, “Benzeri programları başka yerlerde yapıyorduk ama arkadaşlarımız babanızın ismini taşıması dolayısıyla burada yapalım dediler. Bir nevi burası sizin eviniz. Baba evinize hoş geldiniz. Aile sıcaklığında bir sohbet olacağı için konuşmamı kısa tutuyor; Esenyurt Belediyesi ve Esenyurtlular adına bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ümit Meriç’in değerlendirmesi

İlk kez geldiği Esenyurt’te olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ümit Meriç, kütüphaneyi özel bir mekan olarak tanımladı ve “Beni buraya davet ettiği için Sayın Valimiz Can Aksoy Beyefendiye teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten çok özel bir mekandayız. Cemil Meriç’i okumayı tavsiye ediyorum, çünkü onun eserlerini okumak bir üniversiteyi değil birkaç üniversiteyi bitirmeye bedel” dedi.

Katılımcı görüşleri

Etkinliğe katılanlar programdan memnuniyet duyduklarını belirtti. Katılımcı Ferhat Karakoç, “Böyle güzel bir programla bizleri bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum. Ümit Meriç’in Türkiye Kanatlarımız Altında kitabını imzalattım. Gençlerimize yön veren bir yazarın adının bir kütüphanede yaşatılması çok önemli” dedi.

Dr. Mürsel Akdenk ise etkinlik ve içerik hakkında şu yorumu yaptı: “Esenyurt Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu tür etkinlikler devam etsin. Bugün hocamız çok güzel bilgiler verdi. Cemil Meriç’in hayat hikayesini bu kadar bilmiyorduk; Hatay Reyhanlı’da doğduğunu burada öğrendim.”

Kapanış ve hediye takdimi

Program sonunda Başkan Vekili Can Aksoy tarafından Ümit Meriçe, Esenyurt Belediyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği bir tablo hediye edildi. Etkinlik sonrasında Meriç, katılımcılar için kitaplarını imzaladı ve kütüphaneye armağan etti.

ESENYURT BELEDİYESİ ARALIK AYI KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, YAZAR PROF. DR. ÜMİT MERİÇ’İN...

ESENYURT BELEDİYESİ ARALIK AYI KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, YAZAR PROF. DR. ÜMİT MERİÇ’İN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI "KÜLTÜRDEN İRFANA CEMİL MERİÇ" BAŞLIKLI SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.

BAŞKAN VEKİLİ CAN AKSOY

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
2
Bulgaristan'da 25'ten Fazla Şehirde Hükümet Karşıtı Protesto
3
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
4
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
5
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
6
Nilüfer Belediyesi'nde Karagöz Ustası Şinasi Çelikkol: Bursa'da Karagöz'ü Yeniden Canlandırma
7
ASO Başkanı: Sanayide Yazılım ve Veri Stratejik Yatırım Haline Gelmeli

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?