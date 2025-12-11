Esenyurt’te Cemil Meriç Söyleşisi — Ümit Meriç Kütüphanede Düşünce Dünyasını Anlattı

Esenyurt’te "Kültürden İrfana Cemil Meriç" Söyleşisi

Esenyurt Belediyesi Aralık Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Kültürden İrfana Cemil Meriç" başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak Prof. Dr. Ümit Meriç katıldı. Program, ilçeye kazandırılan ve büyük düşünürün adını taşıyan Esenyurt Belediyesi Cemil Meriç Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin anlamı ve program akışı

Söyleşi, Cemil Meriç’in 12 Aralık doğum günü arefesinde yapılarak anlamlı bir vefa niteliği taşıdı. Etkinlik öncesinde Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile Ümit Meriç, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Ümit Meriç, babasının eserleriyle birlikte kendi kitaplarını da imzalayarak kütüphaneye hediye etti.

Programda, katılımcılara Cemil Meriç’in hayatı, düşünce dünyası ve entelektüel mirası hakkında ufuk açıcı bilgiler sunuldu. Ümit Meriç, babasının edebiyat yolculuğunu, eserlerini ve hayata bakışını anlatarak dinleyicilere önemli tavsiyelerde bulundu; soru-cevap bölümüyle Esenyurtlular merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Başkan Vekili Can Aksoy’un mesajı

Programda konuşan Can Aksoy, etkinliğin gerçekleştirildiği mekanın önemine işaret ederek, “Benzeri programları başka yerlerde yapıyorduk ama arkadaşlarımız babanızın ismini taşıması dolayısıyla burada yapalım dediler. Bir nevi burası sizin eviniz. Baba evinize hoş geldiniz. Aile sıcaklığında bir sohbet olacağı için konuşmamı kısa tutuyor; Esenyurt Belediyesi ve Esenyurtlular adına bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ümit Meriç’in değerlendirmesi

İlk kez geldiği Esenyurt’te olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Ümit Meriç, kütüphaneyi özel bir mekan olarak tanımladı ve “Beni buraya davet ettiği için Sayın Valimiz Can Aksoy Beyefendiye teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten çok özel bir mekandayız. Cemil Meriç’i okumayı tavsiye ediyorum, çünkü onun eserlerini okumak bir üniversiteyi değil birkaç üniversiteyi bitirmeye bedel” dedi.

Katılımcı görüşleri

Etkinliğe katılanlar programdan memnuniyet duyduklarını belirtti. Katılımcı Ferhat Karakoç, “Böyle güzel bir programla bizleri bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum. Ümit Meriç’in Türkiye Kanatlarımız Altında kitabını imzalattım. Gençlerimize yön veren bir yazarın adının bir kütüphanede yaşatılması çok önemli” dedi.

Dr. Mürsel Akdenk ise etkinlik ve içerik hakkında şu yorumu yaptı: “Esenyurt Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu tür etkinlikler devam etsin. Bugün hocamız çok güzel bilgiler verdi. Cemil Meriç’in hayat hikayesini bu kadar bilmiyorduk; Hatay Reyhanlı’da doğduğunu burada öğrendim.”

Kapanış ve hediye takdimi

Program sonunda Başkan Vekili Can Aksoy tarafından Ümit Meriçe, Esenyurt Belediyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği bir tablo hediye edildi. Etkinlik sonrasında Meriç, katılımcılar için kitaplarını imzaladı ve kütüphaneye armağan etti.

