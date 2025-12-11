DOLAR
Iğdır Karaağaç'ta Doğalgaz Çalışmaları Durdu: Mahalle İkiye Bölündü

Iğdır Karaağaç Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarının yarıda bırakılması mahalleyi böldü; vatandaşlar Doğugaz ve yetkililerden hattın tamamlanmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:56
Vatandaşlar Doğugaz ve yetkililerden acil çözüm talep ediyor

Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde bir kısmına doğalgaz hattı çekilirken diğer kısmında çalışmaların durması, mahallede ciddi mağduriyete yol açtı. Vatandaşlar, yatırım ve imar gerekçesiyle işlerin yarıda bırakıldığını belirterek tepki gösterdi.

Mahalle sakini Kemal Eray durumu şöyle anlattı: "Karaağaç Mahallesi’nin yarısında doğal gaz var, yarısında yok. Burası mahrumiyet bölgesi gibi olmuş. Hava kirliliğinden dolayı dışarı çıkamıyoruz. Saat 17.00 oldu mu her yeri sis basıyor. Biz de doğalgaz istiyoruz. Doğalgazın bir an önce gelmesini talep ediyoruz"

Hamit Eray ise hava kirliliğinin sağlık sorunlarını artırdığını vurguladı: "Evimde dahil hasta var, komşum hasta. Bu hava kirliliğinden dolayı mahallemizde çok hastamız var. Doğalgazla bizim ev arasında yaklaşık 500 metre mesafe var. Yan komşum doğalgaz yakıyor, biz tezek ve odun yakıyoruz. Iğdır zaten hava kirliliğinde Türkiye’de birinci sırada. Doğalgazın gelmesini istiyoruz. Çalışma neden durduruldu bilmiyoruz. Yarıda bırakıp gittiler, devam etmesini istiyoruz."

Kemal Eray, hava kalitesinin her geçen gün kötüleştiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu: "Hava kirliliğinden dolayı huzurumuz kalmadı. Saat 17.00’den sonra dışarı çıkamıyoruz. Yetkililerden çözüm istiyoruz. ‘Kaliteli kömür kullanın’ diyorlar ama kullansak da hava yine kirleniyor. Evlerimiz ile doğalgaz hattının arasında çok az mesafe var. Çalışmalar yarıda bırakıldı. Bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Bu ıstıraptan kurtulmak istiyoruz"

Mahalle sakinleri, bölgede doğalgaz çalışması yürüten Doğugaz ile ilgili kurum ve yetkililerin durumu acilen değerlendirmesini, çalışmaları tekrar başlatarak doğalgaz hattının tamamlanmasını talep ediyor.

