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Ala'nın Filistin'in Geleceği Konferansı'ndaki Açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'e karşı uluslararası tepkilerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:22
Ala'nın Filistin'in Geleceği Konferansı'ndaki Açıklamaları

Efkan Ala'nın Kritik Açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Filistin'in Geleceği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırgan tutumuna dikkat çekerek, dünya çapında siyasi ve ekonomik baskıların acilen devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

İnsani Drama Dikkat Çekildi

Ala, Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumun giderek kötüleştiğini belirtirken, İsrail'in burada adeta bir soykırım gerçekleştirdiğini ifade etti. Böyle bir durumda sessiz kalmanın mümkün olmadığını söyleyen Ala, "Dünyanın gözü önünde yaşanan bu insanlık dramına son vermek için uluslararası kuruluşlar harekete geçmelidir" dedi.

Uluslararası Tepkiler Gerekiyor

Konferansta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin görevine de değinen Ala, uluslararası hukukun ihlal edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkileri kestiğini hatırlatarak, bu yaptırımların devam edeceğini duyurdu.

İki Devletli Çözüm ve Uluslararası Tanıma

Ala, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasının uluslararası bir zorunluluk olduğunu belirtti. Aynı zamanda, bölgedeki barış için iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin tek gerçekçi yol olduğunu ifade etti.

İnsani Yardıma Vurgu

Uluslararası toplumun hanya siyasi değil, insani yardımlara da odaklanması gerektiğini vurgulayan Ala, Gazze ve Batı Şeria'daki sivillere ulaşacak yardımların artırılması gerektiğini söyledi. Bu saldırılara karşı sert önlemler alınmazsa, bölgedeki krizlerin daha da derinleşeceğini belirtti.

Tarihi Sorumluluk

Sonuç olarak, Ala, uluslararası kuruluşların yeniden reforme edilmesi ve adaletin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. "İsrail'in uyguladığı hukuksuzluklara karşı sessiz kalmak, tüm insanlığa karşı bir ihanet olacaktır" dedi.

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