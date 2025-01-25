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Alabama'da Domuzdan Organ Nakli: Kadın 2 Ayda Sağlığına Kavuştu

Alabama'da domuzdan böbrek nakli yapılan kadın 2 ay boyunca sağlıklı bir yaşam sürüyor. Uzmanlar umut verici sonuçlar alıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:08
Alabama'da Domuzdan Organ Nakli: Kadın 2 Ayda Sağlığına Kavuştu

Domuzdan Nakil: Yeni Bir Umut

ABD'nin Alabama eyaletinden böbrek hastası Towana Looney, domuzdan alınan organla 61 gündür yaşıyor. Bu durum, onu ABD'de bu tür bir organ nakliyle en uzun süre hayatta kalan hasta haline getiriyor.

Uzman Görüşleri

Looney'in nakil operasyonunu yöneten Dr. Robert Montgomery, "Onu sokakta görseniz, dünyada içinde çalışan bir domuz organıyla dolaşan tek kişinin o olduğunu tahmin edemezdiniz" şeklinde konuştu. Montgomery, Looney'in böbrek fonksiyonlarının tamamen normal olduğunu belirterek, kadının yaklaşık bir ay içerisinde memleketi Alabama'ya döneceğini ifade etti.

Umut Vaat Eden Sonuçlar

Doktorlar, bu nakil operasyonunun gelecekte de başarılı sonuçlar vermeye devam edeceği konusunda iyimserler. Daha önce domuz organ nakilleri, ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından özel durumlar için onaylanan vakalarla sınırlıydı. Bugüne kadar 4 ABD vatandaşına gen düzenlemeli domuz organları nakledilmiş; ancak hiçbiri 2 aydan fazla yaşamamıştı.

Bu durum, organ nakli alanında yeni bir dönemin kapısını aralarken, tıpta devrim niteliğinde gelişmelere de zemin hazırlıyor.

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