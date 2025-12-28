DOLAR
Alanya'da çürümüş zeytin ağaçları sanat eserine dönüşüyor

Antalya'nın Alanya'sında marangoz Hilmi Özen, çürümeye yüz tutmuş zeytin ağaçlarını atölyesinde el emeği ahşap eserlerine dönüştürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:01
Alanya'da çürümüş zeytin ağaçları sanat eserine dönüşüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde marangoz Hilmi Özen, çürümeye yüz tutmuş zeytin ağaçlarını küçük atölyesinde el emeği sanat eserlerine dönüştürüyor. Yaylalardan toplanan yaşlı ve kullanılmayan zeytin ağaçlarını kurutup işleyen Özen, tabaklardan dekoratif süs eşyalarına kadar çeşitli ürünler üretiyor.

Atölyeden 'hiçbir parça boşa gitmesin' anlayışına

Uzun yıllar marangozluk yapan Özen, klasik mobilya işinden uzaklaşıp ahşap sanatına yöneldi. Zeytin ağacının dokusu, dayanıklılığı ve benzersiz desenleri onu etkiledi. Üretim aşamasında kalan küçük parçaları da değerlendiren Özen, "hiçbir parça boşa gitmesin" anlayışıyla kaşıklar gibi kullanışlı objeler yapıyor.

Özenin sözleri: "Askerden geldikten sonra iş ararken iş yeri satılacağını duydum. Bu iş yerini 2000 yılında açtım. O zamanlar ahşap ürünleri çok yaygındı. Çok iyi bir sektördü. Zamanla iş mobilya kısmına döndü. O zamanki aldığım makineleri muhafaza ettim. Belli bir zamana kadar mobilya sektörüne devam ettim. Şartlar zorlaşmaya başladı. Eleman çalıştırma ve eleman bulamama beni eski yaptığım ahşap işine döndürdü. Ahşap işi bende 2-3 yıl önce başlamıştı. Yaylada sadece ahşap üzerine bir dükkan açtım. Yaylaya gelen insanların ahşap ilgisini çekiyor. Sonra bu işi genişleteyim dedim. Hem sevdiğim için hem de kazanç olarak bir talep var. Ondan sonra tamamen bu işe yöneldim. Zeytin ağacı çok popüler, oyması çok güzel olduğu için zeytin ağaçlarını kullanıyorum"

Kadın müşterilerin ilgisi

Özen, kadın müşterilerin ürünlere gösterdiği ilgiye dikkat çekiyor. "Bayan kardeşlerimiz ahşabı daha çok benimsiyor. Yayladaki dükkana geldiklerinde bütün ahşap ürünlerine bakıyorlar. Öneri sunuyorlar. Alanya’da dükkan neden yok diye talep ediyorlar. Ürünlerin hiçbirisini dışarıdan almıyorum. Yaşlı ağaçları ve yolgeçen yerlerdeki kesilen ağaçları bu şekilde topluyorum. Uygun bir şekilde alıyorum, uygun bir şekilde kurutup bu şekilde muhafaza ediyorum"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

