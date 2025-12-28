DOLAR
Kırklareli'de çiftçilere aşılama, sulama ve destekleme bilgilendirmesi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, köylerde çiftçilere üretim planlaması, aşılama, sulama yöntemleri ve desteklemeler konusunda bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:27
Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde bilgilendirme gerçekleştirdi

Kırklareli merkez ve ilçelere bağlı köylerdeki çiftçilerle bir araya gelen Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, üretimin verimliliğini artırmaya yönelik kapsamlı bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Toplantılarda öncelikle tarımsal üretim planlaması ve genel tarım sayımı konularının önemi vurgulandı. Çiftçilere, üretim süreçlerinin planlanmasıyla kaynak kullanımının nasıl optimize edileceği ve kayıtlı verilerin üretim politikalarına katkısı anlatıldı.

Teknik ekipler ayrıca aşılama çalışmaları ile ilgili uygulamalar hakkında bilgi vererek, hayvanların aşılama çalışmaları ve yeni uygulama yöntemlerinin çiftçiler tarafından nasıl takip edileceğini aktardı.

Sulama verimliliğine yönelik olarak sulama yöntemleri üzerine bilgilendirmeler yapıldı; su kullanımının azaltılması ve sulama tekniklerinin modernizasyonunun önemi öne çıkarıldı.

Destekleme mekanizmaları hakkında da ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Teknik görevliler, yeni destekleme modelleri, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, genel tarım sayımı ve TARSİM’in sunduğu avantajlar hakkında çiftçilere rehberlik sağladı.

Yapılan bilgilendirmelerin, çiftçilerin üretim planlaması, hayvan sağlığı ve mali risk yönetimi konularında daha bilinçli kararlar almasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

