DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Osmaneli'de Evcil Hayvanlar Mikroçip ve Aşıyla Kayıt Altına Alınıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahipli hayvanları mikroçip ve koruyucu aşılarla kimliklendirip kayıt altına alıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:31
Osmaneli'de Evcil Hayvanlar Mikroçip ve Aşıyla Kayıt Altına Alınıyor

Osmaneli'de Evcil Hayvanlar Mikroçip ve Aşıyla Kayıt Altına Alınıyor

Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler tarafından, sahipli hayvanların kimliklendirilmesi ve aşı uygulamaları aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında evcil hayvanlara mikroçip uygulaması yapılırken, aynı zamanda koruyucu aşılar da gerçekleştiriliyor. Uygulamalar; hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hayvanların kayıt altına alınarak takibinin sağlanması amacıyla yürütülüyor.

İlçe genelinde devam eden uygulamalarla hem hayvan refahının artırılması hem de vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklama

Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker "Sahipli hayvanlarımızın kimliklendirilmesi ve aşılarının yapılması, hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalarımızı ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

BİLECİK’TE EVCİL HAYVANLAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

BİLECİK’TE EVCİL HAYVANLAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

BİLECİK’TE EVCİL HAYVANLAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'a Hafta Sonu Akını: Kar 25 cm, Pistler Günübirlikçilerle Doldu
2
Elazığ'da Sağlık Personeline 'Temel Eğitim Programı' Verildi
3
Küre Dijital Ansiklopedi Yerli ve Milli Platform: 161 Bin Kullanıcıya Ulaştı
4
Kayseri Mutfak Akademisi: Şef ve Aşçı Eğitimleri Şubat 2026'da Başlıyor
5
Aydın Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek: Başkan Özlem Çerçioğlu
6
Keşan'da su kesintisi: Vatandaşlar kaynak çeşmelerine akın etti
7
Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti