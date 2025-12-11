DOLAR
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı Düzenlendi

Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda rehber öğretmen, psikolojik danışman ve okul müdürlerine İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:01
Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda farkındalık toplantısı

Afyonkarahisar’da farklı kurumların temsilcilerinin katılımıyla ‘Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Çalıştayın Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde yapıldığı kaydedildi.

Kent genelinde görev yapan rehber öğretmen, psikolojik danışmanlar ve okul müdürleri için düzenlenen toplantı, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, bu alanda yürütülen çalışmalar ile dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda katılımcılara bilgilendirme yaptı.

