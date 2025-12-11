DOLAR
Gaziantep'te Jandarma Operasyonu: 19 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Gaziantep'te Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 15 hırsızlık olayıyla ilgili 27 şüpheli yakalandı; 19’u tutuklandı, 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:23
Operasyonun Detayları ve Sonuçları

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Kasım ayı içinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin yürüttüğü çalışmalarda, 15 ayrı hırsızlık olayı ile bağlantılı olarak 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’u, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen bu tür operasyonların, bölgede suçla mücadelede etkinliğin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

