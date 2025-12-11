Grand Kartal Otel Yangını: Bakanlık Denetçilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı

Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında bakanlık personeli ifadeleri

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otelde meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin ifadeleri gün yüzüne çıktı. Denetimleri gerçekleştiren görevliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Olay ve dava süreci

21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 137 kişi yaralanmıştı. 32 sanığın yargılandığı davada, otel sahibi ve bazı belediye yetkilileri de aralarında olmak üzere 11 sanığa; 34 çocuğun ölümü için 34'er kez müebbet hapis, yaşamını yitiren 44 yetişkin açısından 44'er kez "Olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti. Diğer 18 sanığa değişen oranlarla cezalar verilirken, 3 sanık beraat etmişti.

9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı

Danıştay 1. Dairesi’nin soruşturma izni vermesinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri hakkında işlem başlattı. 9 bürokrat, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İfade veren isimler arasında Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Levent Kırcan, Elçin Şimşek Öncü, Bülent Çınar Çavuş, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz bulunuyor. İfadeler 28 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde alındı ve aynı tarihlerde bu 9 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkamama" şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Melda Araz’ın denetim savunması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başkontrolörü Melda Araz, otelde en son 21 Ocak 2021 tarihinde denetim yaptığını belirtti. Araz, denetim raporunda personel lojmanının krokiye eklenmesi gerektiğinin bildirildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan uygun görüş gelmesi halinde işlem yapılmasının öngörüldüğünü aktardı. Savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Grand Kartal Otel’de 2021’deki denetimde gözlemleyerek tespit edilebilecek yangın güvenliği yetersizliği görmedim. Bu denetimde ilgili kurumlara herhangi bir bildirimde bulunmadım. Grand Kartal Otel’de 2021 tarihli denetim raporunda otelin can ve mal güvenliğine yönelik gözüme çarpan bir husus olmamıştır." Araz, denetimin "turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri" kapsamında yapıldığını da belirtti.

Başayvaz’ın savunması

Kültür ve Turizm Bakanlığı başkontrolörlerinden Barış Başayvaz, can ve mal güvenliğine ilişkin sorumluluğun ilgili bakanlık müfettişlerinde olduğunu savundu. Başayvaz, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 131’inci maddesinde, can ve mal güvenliğine ilişkin denetiminden sorumlu kişilerin, bakanlıkların müfettişlerine ait olduğu kanaatindeyim. Bizim geçmişte yaptığımız tespitlerin bize sorumluluk getirmeyeceğini düşünmekteyim. Yapılan tespitler de zaten ilgili mevzuatımızda bulunmayan aykırı tespitlerdir." diye konuştu.

Soruşturma ve yargılama süreciyle ilgili gelişmeler, yetkililerin ifadeleri ve alınan adli kararlar takip edilmeye devam ediyor.

