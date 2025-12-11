DOLAR
Adana'da Depoda Koku Skandalı: 25 Kasa Tavuk İmha Edildi

Seyhan Yolgeçen Mahallesi'ndeki ruhsatsız depoda bulunan 25 kasa kokmuş tavuk jandarma ve zabıta ekiplerince imha edildi, depo mühürlendi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:27
Olayın Detayları

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin bir depodan yayılan kötü kokularla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na yaptığı ihbar üzerine jandarma harekete geçti.

Jandarma ekipleri, zabıta ile birlikte depoya baskın düzenledi. Ekiplerin içeri girdiğinde karşılaştığı manzara, yetkililerin aktardığı üzere insan sağlığını tehdit eden nitelikteydi.

Depodan, hijyen dışı şartlarda saklanmış ve çürümüş halde 25 kasa tavuk çıktığı tespit edildi. Çevreye yayılan yoğun koku, deponun içinde saklanan tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Ekipler, söz konusu karkas tavukları çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için özel prosedürle imha etti.

Ruhsatsız çalışan depo süresiz olarak kapatılıp mühürlendi, olayla ilgili olarak ise 1 kişi hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

