Simav'da Volkan Kırbıyık AK Parti Muradınlar Mahalle Başkanı oldu

Atama AK Parti Simav İlçe Başkanının takdiriyle gerçekleştirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinin en büyük mahallesi Muradınlar'da, Volkan Kırbıyık AK Parti Mahalle Başkanlığı görevine atandı.

Atama, AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa’nın takdirleriyle yapıldı.

Volkan Kırbıyık göreve getirilmesine ilişkin, "Simav AK Parti İlçe Başkanım Orhan Akboğa başkanımızın takdir ve tensipleriyle Muradınlar Mahallesi Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mahallemize ve Simav’ımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah" dedi.

Orhan Akboğa ise, yapılan atamaların teşkilatı güçlendireceğini belirterek, "Yeni atanan mahalle başkanlarımıza hayırlı olsun diyorum. Tecrübe ile yenilenmenin buluştuğu bu süreçte, birlik ve dava bilinciyle Simav için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SİMAV MURADINLAR MAHALLESİ AK PARTİ BAŞKANLIĞI'NA VOLKAN KIRBIYIK ATANDI (SOLDA) SAĞDA, İLÇE BAŞKANI ORHAN AKBOĞA.