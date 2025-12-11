DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
50,09 -0,52%
ALTIN
5.768,8 0,45%
BITCOIN
3.839.873,09 2,46%

Malatya Yeşilyurt'tan Gazze'ye 11 Milyon TL Destek

Yeşilyurt'ta öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla yürütülen kampanyada iki etapta yaklaşık 11 milyon TL toplandı; bağışlar Türk Kızılayı ile Gazze'ye gönderilecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:24
Malatya Yeşilyurt'tan Gazze'ye 11 Milyon TL Destek

Malatya Yeşilyurt'tan Gazze'ye 11 Milyon TL Destek

Kampanya yoğun ilgi gördü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Filistin’in Gazze Şeridindeki sivillere destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya detayları

2024 yılında gerçekleştirilen kampanyanın ilk etabında 6 milyon 300 bin TL, 2025 yılının Ekim ayında başlatılan ikinci etapta ise bir ay içinde 4 milyon 612 bin TL toplandı. Böylece iki etap sonunda Gazze’ye gönderilmek üzere toplam yaklaşık 11 milyon TL bağış elde edildi.

Yeşilyurt Türk Kızılay Şubesi Başkanı Tevfik Gören, Gazze’de yaşanan insani krizin derinleştiğini hatırlatarak kampanyaya destek veren öğrencilere, öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür etti. Gören, büyük deprem felaketinin ardından çocukların bu dayanışmaya öncülük etmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Toplanan bağışların Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı tarafından bölgeye sevk edileceği bildirildi.

ÖĞRENCİLERDEN GAZZE’YE BÜYÜK DESTEK

ÖĞRENCİLERDEN GAZZE’YE BÜYÜK DESTEK

ÖĞRENCİLERDEN GAZZE’YE BÜYÜK DESTEK

İLGİLİ HABERLER

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı — 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' iddiası
2
Bodrum Liman Oyun Parkı: Muğla'dan Gelişim Odaklı Yatırım
3
Manisa Turgutlu'da boşaltılan iki bina sakinleri evlerine döndü
4
81 İlde 81 Orman Adana'da: Kuzgun’a 25 Bin Fidan
5
Antalya'da Aralıkta Sıcaklık Şaşırtıyor: Geceler 8°C, Gündüzler 24°C
6
Arnavutköy'de Temizlik Görevlisi Hakkında 'Müdürü Zehirleme' İddiası: Yakınları 'Komplo' Dedi
7
Antep İşi Nakışı UNESCO Temsili Listesi'ne Alındı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?