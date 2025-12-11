Malatya Yeşilyurt'tan Gazze'ye 11 Milyon TL Destek

Kampanya yoğun ilgi gördü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Filistin’in Gazze Şeridindeki sivillere destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasına öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya detayları

2024 yılında gerçekleştirilen kampanyanın ilk etabında 6 milyon 300 bin TL, 2025 yılının Ekim ayında başlatılan ikinci etapta ise bir ay içinde 4 milyon 612 bin TL toplandı. Böylece iki etap sonunda Gazze’ye gönderilmek üzere toplam yaklaşık 11 milyon TL bağış elde edildi.

Yeşilyurt Türk Kızılay Şubesi Başkanı Tevfik Gören, Gazze’de yaşanan insani krizin derinleştiğini hatırlatarak kampanyaya destek veren öğrencilere, öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür etti. Gören, büyük deprem felaketinin ardından çocukların bu dayanışmaya öncülük etmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

Toplanan bağışların Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı tarafından bölgeye sevk edileceği bildirildi.

