Alanya'da Drift Yapan İki Sürücüye 93 bin 717 lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Konaklı ve Çıplaklı'da drift yapan iki sürücüye toplam 93 bin 717 lira ceza kesildi; ehliyetlerine 2 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:03
Jandarma ekipleri Konaklı ve Çıplaklı'da müdahale etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen iki sürücüye toplam 93 bin 717 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı ve Çıplaklı mahallelerinde drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Drift yaptığı tespit edilen otomobil ve ATV sürücülerine, yapılan işlemler sonucu toplam 93 bin 717 lira ceza kesildi. Her iki sürücünün de ehliyetine 2 ay el konuldu.

Öte yandan, sürücülerin drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

