Alanya'da Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Alanya Konaklı'da D-400 kara yolunda minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü M.S.A. (29) kaza yerinde hayatını kaybetti; cenaze morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:39
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Olay, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde gerçekleşti. M.S.A. (29) idaresindeki motosiklet ile B.K. yönetimindeki minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından, cenaze Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

