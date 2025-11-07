Alaplı’da Ağır Tonajlı Kamyonlar Yolda Çatlak Oluşturdu

Alaplı'da yenilenen belediye dükkânları önündeki yolda ağır tonajlı kamyonların geçişi çatlaklara neden oldu; vatandaşlar denetim ve onarım istiyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:22
Alaplı’da Ağır Tonajlı Kamyonlar Yolda Çatlak Oluşturdu

Alaplı’da Ağır Tonajlı Kamyonlar Yolda Çatlak Oluşturdu

Vatandaş ve esnaf tepkili

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi tarafından kısa süre önce yenilenen belediye dükkânları önündeki yolda, ağır tonajlı kamyonların geçişi nedeniyle çatlaklar oluşmaya başladı.

Vatandaşlar, özellikle yükün üzerine ek yük alan kamyonların hem yollara zarar verdiğini hem de trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Bölge esnafı, bazı sürücülerin yüksek tonajla ve aşırı hızla geçtiklerini, bu durumun olası kazalara davetiye çıkardığını; ayrıca yükleme sonrasında kasalarının üzerine çadır çekmeden yola çıktığı ifade etti.

Vatandaşlar, ağır vasıta araçlara yönelik denetimlerin artırılmasını ve söz konusu yolda gerekli onarım çalışmalarının yapılmasını talep ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK'IN ALAPLI BELEDİYESİ TARAFINDAN KISA SÜRE ÖNCE YENİLENEN BELEDİYE...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK'IN ALAPLI BELEDİYESİ TARAFINDAN KISA SÜRE ÖNCE YENİLENEN BELEDİYE DÜKKÂNLARI ÖNÜNDEKİ YOLDA, AĞIR TONAJLI KAMYONLARIN GEÇİŞİ NEDENİYLE ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK'IN ALAPLI BELEDİYESİ TARAFINDAN KISA SÜRE ÖNCE YENİLENEN BELEDİYE...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
4
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
5
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
6
Sakarya'da Milli Ağaçlandırma Günü: 4 bin 500 Fidan Toprakla Buluşuyor

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor