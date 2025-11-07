Alaplı’da Ağır Tonajlı Kamyonlar Yolda Çatlak Oluşturdu

Vatandaş ve esnaf tepkili

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesi tarafından kısa süre önce yenilenen belediye dükkânları önündeki yolda, ağır tonajlı kamyonların geçişi nedeniyle çatlaklar oluşmaya başladı.

Vatandaşlar, özellikle yükün üzerine ek yük alan kamyonların hem yollara zarar verdiğini hem de trafik güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Bölge esnafı, bazı sürücülerin yüksek tonajla ve aşırı hızla geçtiklerini, bu durumun olası kazalara davetiye çıkardığını; ayrıca yükleme sonrasında kasalarının üzerine çadır çekmeden yola çıktığı ifade etti.

Vatandaşlar, ağır vasıta araçlara yönelik denetimlerin artırılmasını ve söz konusu yolda gerekli onarım çalışmalarının yapılmasını talep ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK'IN ALAPLI BELEDİYESİ TARAFINDAN KISA SÜRE ÖNCE YENİLENEN BELEDİYE DÜKKÂNLARI ÖNÜNDEKİ YOLDA, AĞIR TONAJLI KAMYONLARIN GEÇİŞİ NEDENİYLE ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI.