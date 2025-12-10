DOLAR
Gölpazarı’nda Dünya İnsan Hakları Günü: Öğrencilerden Farkındalık Etkinliği

Gölpazarı İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler resim çalışmaları ve kitap sergisiyle insan hakları konusunda bilinçlendirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:54
Öğrenciler resim ve kitap sergisiyle haklara dikkat çekti

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında öğrenciler için bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, insan hakları konusundaki duygu ve düşüncelerini resim çalışmaları ile ifade etti; kütüphane içinde hazırlanan insan hakları konulu kitap sergisi ise katılımcılar tarafından incelendi. Sergi ve atölye çalışmaları, öğrencilere temel hak ve özgürlükler hakkında bilinç kazandırmayı amaçladı.

Programa katılan Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, çocuklar ve gençlerin insan hakları bilinci kazanmasının önemine vurgu yaparak "Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize insan hakları bilincinin kazandırılmasına katkı sunan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

