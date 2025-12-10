Gölpazarı’nda Dünya İnsan Hakları Günü: Öğrencilerden Farkındalık Etkinliği

Gölpazarı’nda Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği

Öğrenciler resim ve kitap sergisiyle haklara dikkat çekti

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında öğrenciler için bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Öğrenciler, insan hakları konusundaki duygu ve düşüncelerini resim çalışmaları ile ifade etti; kütüphane içinde hazırlanan insan hakları konulu kitap sergisi ise katılımcılar tarafından incelendi. Sergi ve atölye çalışmaları, öğrencilere temel hak ve özgürlükler hakkında bilinç kazandırmayı amaçladı.

Programa katılan Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, çocuklar ve gençlerin insan hakları bilinci kazanmasının önemine vurgu yaparak "Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimize insan hakları bilincinin kazandırılmasına katkı sunan bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

