Bursa'da 'Balkan ve Roman Gecesi' coşkusu

Müzik ve dansla dolu akşam Bursalıları büyüledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Roman ve Balkan Gecesi'ne Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Çalgıcı Mektebi Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi sahnesinde, izleyicilere hareketli bir repertuar sundu.

Orkestra, Şef Nevzat Sarıgül yönetiminde birbirinden enerjik eserleri seslendirirken salonu dolduran vatandaşlar şarkılara coşkuyla eşlik etti. Gecede sahne alan Aysun Taşçeşme ve Semih Ersoy performansları ve yorumlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe renk katan bir diğer unsur ise Karagöz Halk Dansları Topluluğu oldu. Topluluğun ritmik ve canlı dansları, Balkan ve Roman müziklerinin hareketli yapısıyla birleşerek geceyi adeta bir kültür şölenine dönüştürdü.

Programın sonunda sanatçılar ayakta alkışlanırken, günün anısına sahneye çiçek takdim edildi. Gece, katılımcılarda müzik ve dansın bir araya geldiği coşkulu bir izlenim bıraktı.

