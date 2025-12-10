DOLAR
Bursa'da 'Balkan ve Roman Gecesi' coşkusu

Çalgıcı Mektebası Orkestrası'nın 'Roman ve Balkan Gecesi' konserinde Bursalılar müzik ve dansla buluştu; Aysun Taşçeşme, Semih Ersoy ve Karagöz Halk Dansları topluluğu sahne aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:53
Müzik ve dansla dolu akşam Bursalıları büyüledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Roman ve Balkan Gecesi'ne Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Çalgıcı Mektebi Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi sahnesinde, izleyicilere hareketli bir repertuar sundu.

Orkestra, Şef Nevzat Sarıgül yönetiminde birbirinden enerjik eserleri seslendirirken salonu dolduran vatandaşlar şarkılara coşkuyla eşlik etti. Gecede sahne alan Aysun Taşçeşme ve Semih Ersoy performansları ve yorumlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe renk katan bir diğer unsur ise Karagöz Halk Dansları Topluluğu oldu. Topluluğun ritmik ve canlı dansları, Balkan ve Roman müziklerinin hareketli yapısıyla birleşerek geceyi adeta bir kültür şölenine dönüştürdü.

Programın sonunda sanatçılar ayakta alkışlanırken, günün anısına sahneye çiçek takdim edildi. Gece, katılımcılarda müzik ve dansın bir araya geldiği coşkulu bir izlenim bıraktı.

