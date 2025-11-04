Alaşehir'de Sentetik Ecza Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilenler açıklandı
Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, M.T. (26) adlı şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yaptı.
Aramada 81 adet sentetik ecza hapı ile 36,41 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkeme tarafından tutuklanan M.T., cezaevine gönderildi.
