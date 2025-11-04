Alaşehir'de Sentetik Ecza Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Manisa Alaşehir'de düzenlenen operasyonda M.T. gözaltına alındı; 81 sentetik ecza hapı ve 36,41 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 18:19
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilenler açıklandı

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, M.T. (26) adlı şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Aramada 81 adet sentetik ecza hapı ile 36,41 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından tutuklanan M.T., cezaevine gönderildi.

