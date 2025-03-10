Alfred Tropikal Siklonu Queensland'de Köpek Balıklarıyla Geliyor

Alfred Tropikal Siklonu, Queensland'de köpek balıklarıyla birlikte büyük etki yaratmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:47
Alfred Tropikal Siklonu Queensland'de Köpek Balıklarıyla Geliyor

Alfred Tropikal Siklonu'nun Etkileri Görüntüleniyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Alfred Tropikal Siklonu sonrasında kanallarda dolaşan köpek balıkları dikkat çekti. Yerel basında yer alan haberlere göre, siklon bölgedeki yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gold Coast Bölgesinde Köpek Balıkları Görüntülendi

Siklonun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle Gold Coast sakinleri, sosyal medyada paylaştıkları video ile kanallarda yüzen köpek balıklarını gözler önüne serdi. Videolar, hızla binlerce kişi tarafından izlendi ve dikkat çekici yorumlar aldı.

Siklonun Öncesi ve Sonrası

6 Mart'ta Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşan Alfred, bölgedeki okulların tatil olmasına ve toplu taşıma hizmetlerinin askıya alınmasına neden olmuştu. Alfred'in, 1974 yılında Gold Coast'ı vuran ve büyük sellere yol açan Zoe siklonundan bu yana Brisbane yakınlarından geçen ilk siklon olması bekleniyordu.

Alfred, hızını azaltarak Moreton Adası kıyılarına kategori 1 şiddetinde karaya vurmuştu. Ancak, siklonun neden olduğu aşırı yağışlar sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, acil duruma müdahale eden iki askeri aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralanmıştı.

Alfred Tropikal Siklonu'nun bölge üzerindeki etkileri devam ederken, güvenliğin ön planda olduğu tüm önlemler alınmaya çalışılıyor.

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