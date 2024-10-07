Ali Babacan: Gazze'deki Soykırım Sorumluları Uluslararası Hukuk Önünde Hesap Verecek

Ali Babacan'dan Gazze Soykırımı Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın yıl dönümüne dikkat çekti.

Uzun Süre Hatırlanacak Bir Soykırım

Babacan, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan soykırımın, yalnızca bir yıl geçmesine rağmen uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verileceğini vurguladı. Aşağıda yer alan ifadeleriyle durumu değerlendirdi:

“Altı yaşındaki Hind Recep'ten, sanatçı Heba Zagout’a, Hiba Abu Nada’dan henüz bir yaşında olan İsmail Ferhat’a kadar, Gazze’de 17 bin çocuk, 12 bine yakın kadın katledildi. Yaşanan soykırımın sorumluları, yıllar önce sanık sandalyesine oturtulanların utancını unutmuş görünmekte. 'Ben sadece görevimi yerine getirdim.' savunması onların işine yaramamıştı. Hiçbir soykırımcının işine yaramayacak. Sorumlular, uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecek.”

Babacan, yaşanan olayların her geçen gün daha da vahşileştiğini ve bu süreçte hayatını kaybedenleri saygıyla andığını belirtti.