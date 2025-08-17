Ali Babacan Mardin'de: 'Terörsüz Türkiye' Sürecine Destek

DEVA Lideri sürecin önemine vurgu yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mardin'de yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekti. Babacan, merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde, partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları, İş İnsanları ve Kanaat Önderleriyle Buluşma" programına katıldı.

Babacan, konuşmasında Gazze'de yaşanan insani dramı da gündeme taşıdı. "Gazze'de 3 yıldır büyük bir insanlık faciası yaşanıyor" diyen Babacan, "Şu ana kadar 60 binden fazla Filistinlinin İsrail hükümetinin hunharca saldırılarında hayatını kaybettiğini" ifade etti.

Babacan, Gazze'deki koşullarla ilgili olarak, "Her gün Gazze'de insanlar açlıktan ölüyor. Hele hele İsrail hükümetinin Gazze'nin tümünü işgaliyle ilgili almış olduğu karar, hem uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçu hem de bir insanlık suçu." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin Babacan şunları söyledi: "Bu süreci çok önemsiyoruz. Bu sürecin arkasındaki hazırlığın planlı ve oldukça detaylı çalışılmış bir hazırlık olduğunu anlıyoruz. Zaten bunu anladığımız ve gördüğümüz için ilk günden itibaren 'Bu süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle izleyeceğiz. Süreçte gördüğümüz hataları söyleyeceğiz. Önerilerimizi dile getireceğiz. Bu sürecin başarılı olma ihtimali yüzde 5 bile olsa, o yüzde 5 ihtimali destekleyeceğiz' dedik."

Babacan, "Türkiye'de şiddetin ve terörün sona ermesi gerçekten çok önemli ve tarihi bir konu. Bunun için biz ilk günden beri bu tarihi sorumluluğu, muhalefet partisi olmamıza rağmen omuzlarımızda hissettik. Süreçle ilgili katkılarımızı ilk günden vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında da konuşan Babacan, komisyonda sadece milletvekillerinin değil, uzmanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer almasının önemine işaret etti. Babacan, dışarıdan görüşlere açık bir siyasi mekanizmanın daha iyi sonuçlar üretebileceğini vurguladı.

