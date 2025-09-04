DOLAR
Ali Erbaş: "Sosyal Medya Aile Yapısını Zedeliyor" — Uluslararası Aile Çalıştayı

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki Uluslararası Aile Çalıştayı'nda sosyal medyanın aile kurumuna verdiği zarara dikkat çekerek acil tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:26
Ali Erbaş: "Sosyal Medya Aile Yapısını Zedeliyor" — Uluslararası Aile Çalıştayı

Erbaş: Sosyal medya aile yapısını zedeliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da bir otelde düzenlenen "Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri" başlıklı Uluslararası Aile Çalıştayında ailenin insanlık tarihinin en köklü sosyal yapısı olduğunu vurguladı. Erbaş, ailenin bir eğitim yuvası olduğunu ve kişilik ile karakterin bu ocakta şekillendiğini belirtti.

Sanal sosyalleşme ve iletişim erozyonu

"Sanal sosyalleşme, insanların yalnızlaşmasına sebep olmaktadır. Bilhassa sosyal medyanın bilinçsizce kullanımı, aile içinde hayati bir role sahip olan iletişime büyük zararlar vererek sevgi bağlarını her geçen gün daha da zayıflatmaktadır. İletişimin zayıfladığı ailelerde sevgi, saygı, güven ve hoşgörü, yerini mesafeli ilişkilere ve yüzeysel birlikteliklere bırakmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla yürütülmekte olan çeşitli ifsat projeleri, aile yapısını zedelemekte, aile içi rollerin belirsizleşmesine ve kimlik krizlerine yol açmaktadır. Mahremiyeti zedeleyen, sadakati önemsizleştiren, kısa vadeli hazlara yönlendiren içerikler, aile kurumuna yönelik değer erozyonuna yol açmaktadır."

Erbaş, çocuk ve gençler arasında artan ekran bağımlılığının kuşaklar arası değer aktarımını ve aile içi etkileşimi sekteye uğrattığını, yeni medya unsurlarıyla özendirilen madde bağımlılığı, şiddet, alkol ve kumar gibi olumsuzlukların aileyi derinden sarstığını aktardı.

Tedbir çağrısı: Ailenin korunması elzem

Evlenme oranlarının düşmesi, boşanma oranlarının artması ve genç nüfus artış hızının gerilemesi gibi verilerin sadece istatistik olmadığını söyleyen Erbaş, "Bu istatistikler, toplumların geleceğinin tehdit altında olduğunu göstermektedir. Bu durum aynı zamanda manevi değerlere zarar veren bir yozlaşmaya işaret olarak okunmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, boşanma oranlarındaki ve tek ebeveynli çocuk sayısındaki artışın üzerinde önemle durulması gerektiğini belirterek, "Şu bir gerçek ki insanoğlu, nimetin kıymetini onu kaybedince anlamak gibi bir yanılgı içindedir. Aile de çoğu zaman içindeyken değeri tam olarak anlaşılmayan nimetlerden biridir." dedi ve aile kurumunu koruyacak, güçlendirecek tedbirlerin ivedilikle alınmasının elzem olduğunu vurguladı.

Diyanet'in sahadaki çalışmaları

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aileye yönelik faaliyetlerini sürdüğünü ifade ederek şu sözlerle tamamladı: "Başkanlığımızın ailenin kurulması, korunması, güçlendirilmesi ile ülkemizin dinamik nüfus yapısının muhafaza edilmesine yönelik katkıları, günden güne artarak devam etmektedir. Başkanlığımız, ülkemiz genelinde sayıları 500'ü aşan Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerinde aileyi güçlendirecek çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Diğer taraftan Başkanlığımız, aileyi tehdit eden şiddet, ihmal, istismar, bağımlılık gibi sorunlara karşı da önemli çalışmalar yapmaktadır. Gerek kurs ve seminer gibi aile eğitimleriyle gerekse basılı, görsel ve dijital yayınlarla insanları bu konuda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ve önümüzdeki on yılın 'Aile On Yılı' ilan edildiği malumunuzdur. Bu durum bizlere önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Bu şuurla ailenin tüm üyelerine yönelik farkındalık çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürüyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.

