Prof. Dr. Karalezli: Gençlerde diz ve omuz ağrısı önemlidir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, kas-iskelet sistemi tümörlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Karalezli, kemik tümörlerinin çeşitleri, bulguları ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi ve özellikle gençlerde diz ile omuz çevresi ağrılarının önemine vurgu yaptı.

Kemik tümörleri

Karalezli, tümörlerin her zaman kötü huylu olmadığını belirterek, şu ifadeyi kullandı: "Kemik tümörleri kabaca ikiye ayrılır. İyi huylu tümörler ve kötü huylu tümörler yani kanserler". Kötü huylu tümörlerin hem kemiğin kendi kanserlerinden hem de vücudun başka yerlerinden sıçrayan tümörlerden kaynaklanabileceğini aktardı.

En sık görülenlerin metastatik tümörler olduğunu vurgulayan Karalezli, "Aslında en çok görülen kemik tümörleri metastatik tümörlerdir. Yani vücutta herhangi bir yerdeki tümörün kemiğe sıçraması ile olan tümörlerdir." dedi. Kemiğe en çok metastaz yapan kanserler arasında akciğer, meme, böbrek, troid ve prostat sayıldı.

Bulgular ve ağrının önemi

Belirtilerin tümörün türüne göre değiştiğini söyleyen Karalezli, metastatik tümörlerin bulgularının asıl tümörün yer aldığı organa göre farklılık gösterdiğini, ancak genel olarak halsizlik, bulantı, kilo kaybı ve ateş gibi sistemik belirtilerin görülebileceğini belirtti. Karalezli, ağrıyı vurgulayarak şu uyarıyı yaptı: "Ağrı vücudun savunma ve uyarı mekanizmasıdır".

Ağrının özelliklerine dikkat çekti: dinlenme sırasında ve gece artan, geçmeyen kemik ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca direkt olarak şu ifadeyi paylaştı: "10-20 yaş arasındaki gençlerde diz ve omuz ağrısı önemlidir".

Yaş dağılımına değinerek, "İstatistiksel olarak primer kemik tümörleri en çok 10-20 yaş arasında, metastatik tümörleri de 50 yaştan sonra görülürler" ifadesini kullandı. Tümörlerin sık görüldüğü bölgelerin de yaşa göre değiştiğini belirterek, en çok diz çevresi, sonra omuz çevresi; metastatiklerde ise omurga ve kalça çevresinin öne çıktığını söyledi.

Tanı yöntemleri

Karalezli, kan testlerinin tanıda sınırlı olduğunu, kemik tümörlerinde görüntüleme yöntemlerinin daha yol gösterici olduğunu belirtti. En çok kullanılan yöntemler arasında röntgen, tomografi, MR ve sintigrafi sayıldı. Kesin tanının ise biyopsi ile konduğunu vurgulayarak: "Kesin tanı ise biyopsi ile konulur" dedi.

Tedavi yaklaşımları

İyi huylu olduğu kesin olan tümörlerde bazen hiçbir müdahale yapılmayıp takip seçeneğinin tercih edilebileceğini söyleyen Karalezli, ancak kırık riski varsa, sinire baskı yapıyorsa veya kemikte deformiteye neden oluyorsa cerrahiye ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Kötü huylu tümörlerde cerrahinin temel tedavi olduğunu belirten Karalezli, gerektiğinde ampütasyon uygulanabildiğini; fakat son yıllarda uzvu koruyucu yöntemlerin geliştiğini ve bazı durumlarda kemoterapi ile cerrahinin birlikte uygulandığını ifade etti.

Patolojik kırık tanımını şu şekilde özetledi: "Normalde kemiğin kırılmasına neden olmayacak enerjideki bir travma ile kemikte kırık olması patolojik kırıktır", bunun genellikle kemik erimesi veya tümör gibi altta yatan nedenlerden kaynaklandığını aktardı.

Yanlış inanışlar ve hasta takibi

Toplumda yaygın yanlış inanışlara da değinen Karalezli, cerrahiden kaçınmayı eleştirerek iki ifadeyi paylaştı: "Tümöre neşter vurulursa azar", " Bu çok genel ve yanlış bir inanıştır". Yanlış tedavi edilen kötü huylu tümörlerin tekrar edebileceğini belirten Karalezli, hastaların patoloji sonuçlarını takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

