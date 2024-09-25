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Ali Erbaş'tan Din ve Bilim Üzerine Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din ve bilim ilişkisini ele aldı, sempozyumda yeni anlayışlar önerdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:11
Ali Erbaş'tan Din ve Bilim Üzerine Önemli Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Sempozyumda Vurguları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, din ve bilim arasındaki ilişkiyi, güçlenirken zayıflayan ve ilerlerken yok olmaya mahkum iki olgu olarak tanımlayan yaklaşımlara dikkat çekti.

Hakikati Yeniden Sunmak Gerekiyor

Erbaş, günümüz çağında hakikati yeniden sunmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti: "Bugün, yeni şeyler söylemek lazım. Hakikati çağın idrakine bugünün diliyle yeniden sunmak lazım." dedi.

İnterdisipliner Eğitim Önerisi

Sempozyumda, Müslüman alimlerin çalışmaları örneklerle anlatılırken, üniversitelerde fen ve sosyal bilimlerden, ilahiyat alanlarından oluşan bir "ders havuzu" oluşturulması gerektiği vurgulandı. Erbaş, "Bunu mümkün olduğunca interdisipliner metot çerçevesinde düzenlemek lazım." ifadelerini kullandı.

Kuran'ın Evrenselliği

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in her zaman ve mekanda insanlığa hitap eden evrensel bir mesaj taşıdığını belirtti. Kavli ve kevni ayetler arasındaki ilişkiyi vurgulayarak, sempozyumların bu konuda önemli bir ufuk açıcı olacağına inandığını ifade etti.

Sempozyumun Amacı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyum, Kur'an-ı Kerim'deki yeryüzü ile ilgili ayetlerin günümüz şartlarında bilimsel veriler ışığında yeniden yorumlanmasını hedefliyor. Uzmanların katılımıyla, çeşitli oturumlarla Cuma gününe kadar devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sol 2), Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen "Kur'an Ayetleri ve Bilimsel Veriler Işığında Arz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

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