Ali Erbaş'tan Yalnızlık Meselesine Dikkat Çekici Açıklamalar

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalnızlık Üzerine Önemli Uyarılarda Bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumunda yaptığı konuşmada yalnızlık kavramının önemine vurgu yaptı. Erbaş, yalnızlık konusundaki algı operasyonlarını eleştirerek, "Bugün yeni medya araçları üzerinden sosyal hayat ve özellikle aile hayatı, sanki bireyin varlığına karşı düşman kurumlar gibi lanse edilmektedir" dedi.

Dönüşüm Süreci ve Yalnızlık

Erbaş, dünya genelinde büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını belirterek, insanların sosyal hayatta kalabalıklar içinde yalnızlaştığını ifade etti. "Bunun için tedbir alınması gerekiyor" diyen Erbaş, modern çağın kutsala olan inancı sorgulattığını ve bunun insan hayatındaki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Modern Çağın Tehlikeleri

Başkan Erbaş, modern dünyanın insanı bencilliğe sürüklediğini belirterek, "İnsan, yalnızlık salgını içinde bırakılmış ve narsisizme dönüşen bir yalnızlığın esaretine mahkum edilmiştir" dedi. Yalnızlığın, diğer salgınlar kadar zararlı olduğunu vurgulayan Erbaş, bazı ülkelerin 'yalnızlık bakanlığı' kurmaya kadar gittiğini kaydetti.

Çözüm için Din

Erbaş, insanların yalnızlık ve anlamsızlık duygusuna kapılarak zor durumda kaldıklarında dinin önemine inandığını ifade etti. "Din, insanın mutluluğu için ona görev ve sorumluluklar yükler" ifadesiyle, dinin toplumsal yapının güçlendirilmesinde oynadığı role değindi.

Aile Değerleri ve Algı Operasyonları

Erbaş, aile değerlerini çökerten algı operasyonlarına dikkat çekerek, "Artan boşanmalar neticesinde tek ebeveyn ile büyüyen çocuklar, yalnızlık duygusunun negatif etkilerini yaşıyor" dedi. Aile kurumunda meydana gelen tahribatın hassasiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.

Yeni Bakış Açısı ve Çocuk Yalnızlığı

Ali Erbaş, yalnızlık konusundaki olumsuz değişimlere karşı toplumun sorumlulukları olduğunu belirterek, dikkatlerin çocuk ve genç yalnızlığı, yaşlı yalnızlığı gibi alanlara yöneltilmesi gerektiğini vurguladı.

Sempozyum Hakkında

Sempozyum, "İnsan, yalnızlık ve din" ilişkisinin disiplinler arası bir perspektifle incelenmesini ve dinin yalnızlıkla başa çıkma rolünün tartışılmasını amaçlamaktadır. İki gün sürecek sempozyumda, dijitalleşen dünyada artan yalnızlık örneklerine çözüm arayışları akademik bir zeminde ele alınacaktır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), Din İşleri Yüksek Kurulunun, kurul binasındaki konferans salonunda düzenlediği "Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 3), Din İşleri Yüksek Kurulunun, kurul binasındaki konferans salonunda düzenlediği "Uluslararası İnsan, Yalnızlık ve Din Sempozyumu"nun açılışına katıldı.