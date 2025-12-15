DOLAR
Ali Hızar: AKİB Avrupa’nın En Büyük STK’larındandır

AKİB 1. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Ali Hızar, kuruluşun Avrupa'nın en büyük Kayserili STK’larından biri olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:46
AKİB 1. Olağan Genel Kurulu Dordrecht'te yoğun katılımla yapıldı

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB), Hollanda'nın Dordrecht şehrinde, AKİB'e ait salonda gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu ile üyelerini bir araya getirdi. Genel kurulda konuşan Kurucu Genel Başkan Ali Hızar, birlik, beraberlik ve vizyon vurgusu yaptı.

Hızar, konuşmasında çıktıkları yolun motivasyonunu şu sözlerle ifade etti: 'Biz bu yola çıkarken yalnızca sevdamız Kayseri, vatan ve millet aşkı ile çıktık. Avrupa’da yaşayan Kayserililer olarak hepimiz kendi alanlarımızda başarılı iş insanlarıyız.'

Dünya siyasetinde sıkça dile getirilen güçlü duruşlara atıfta bulunan Hızar, 'Dünya beşten büyüktür’ diyen devlet büyüklerimizi kendimize örnek aldık. Bugün Avrupa’da AKİB’den daha büyük bir Kayserili STK yoktur.' diye konuştu.

Genel kurulda yapılan seçimlerde oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçilen Ali Hızar, bu sonucu yüzde 100 oy ile tarihî bir rekor olarak nitelendirdi. Hızar, bu sonucun AKİB üyelerinin yönetime duyduğu güven, bağlılık ve sadakatin açık göstergesi olduğunu belirtti: 'Bu sonuç, üyelerimizin AKİB çatısı altında kenetlendiğinin açık bir tescilidir.'

AKİB’in Avrupa'daki Kayserili sivil toplum yapıları arasında öncü bir konuma ulaştığını vurgulayan Hızar, 'AKİB bugün Avrupa’da tüm Kayserili hemşehri STK’larının ağabeyi olmuştur. Ağabeylik ise sadece sözle değil, koruyup kollamakla olur.' ifadelerini kullandı.

Birliğin geldiği noktadan duyduğu gururu dile getiren Hızar, 'AKİB’in Avrupa’nın en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında yer alması bizim için büyük bir onur ve gururdur. Kayserili zekidir, çalışkandır, akıllıdır. Bu yüzden biz yalnızca Kayseri’ye değil, tüm Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz.' şeklinde konuştu.

Genel kurul, birlik ve beraberlik mesajlarının ardından yapılan hatıra fotoğrafları ve tebriklerle sona erdi.

