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Ali Jadallah, Bayeux Calvados Normandy Ödülleri'nde Başarı Elde Etti

AA foto muhabiri Ali Jadallah, uluslararası Bayeux Ödülleri'nde ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:10
Ali Jadallah, Bayeux Calvados Normandy Ödülleri'nde Başarı Elde Etti

Ali Jadallah, Bayeux Calvados Normandy Ödülleri'nde Ödül Sahibi

Anadolu Ajansı'nın (AA) yetenekli foto muhabiri Ali Jadallah, prestijli Bayeux Calvados Normandy Ödülleri'nde ödül aldı. Bu uluslararası ödül, gazetecilik alanında önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Ödül Töreni Hakkında

Yarışmaya katılan birçok uluslararası fotoğrafçı arasında öne çıkan Jadallah, çalışmalarıyla dikkat çekmeyi başardı. Ödül töreni, sembolik bir anlam taşıyan Bayeux Arena'da gerçekleştirildi ve birçok ünlü ismin katıldığı bir organizasyon olarak biliniyor.

Ali Jadallah'ın Kariyeri

Ali Jadallah, kariyeri boyunca birçok uluslararası başarıya imza atmış bir foto muhabiridir. Anadolu Ajansı'ndaki çalışmalarıyla, dünyayı farklı bir gözle göstermeyi başarmıştır. Bu ödül, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi...

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi tarafından, halkın savaşla ilgili bilgilere erişebilmesini sağlamak için tehlikeli koşullarda çalışan gazetecilere saygı göstermek amaçlı verilen yıllık ödül “The Bayeux Calvados-Normandy Award”da, Fotoğraf Kategorisi Uluslararası Nikon Jürisi üçüncülük ödülüne layık görüldü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi...

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi tarafından, halkın savaşla ilgili bilgilere erişebilmesini sağlamak için tehlikeli koşullarda çalışan gazetecilere saygı göstermek amaçlı verilen yıllık ödül “The Bayeux Calvados-Normandy Award”da, Fotoğraf Kategorisi Uluslararası Nikon Jürisi üçüncülük ödülüne layık görüldü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi...

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi tarafından, halkın savaşla ilgili bilgilere erişebilmesini sağlamak için tehlikeli koşullarda çalışan gazetecilere saygı göstermek amaçlı verilen yıllık ödül “The Bayeux Calvados-Normandy Award”da, Fotoğraf Kategorisi Uluslararası Nikon Jürisi üçüncülük ödülüne layık görüldü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi...

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi tarafından, halkın savaşla ilgili bilgilere erişebilmesini sağlamak için tehlikeli koşullarda çalışan gazetecilere saygı göstermek amaçlı verilen yıllık ödül “The Bayeux Calvados-Normandy Award”da, Fotoğraf Kategorisi Uluslararası Nikon Jürisi üçüncülük ödülüne layık görüldü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi...

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi tarafından, halkın savaşla ilgili bilgilere erişebilmesini sağlamak için tehlikeli koşullarda çalışan gazetecilere saygı göstermek amaçlı verilen yıllık ödül “The Bayeux Calvados-Normandy Award”da, Fotoğraf Kategorisi Uluslararası Nikon Jürisi üçüncülük ödülüne layık görüldü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi...

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah, Fransa'daki Normandiya Bölgesi tarafından, halkın savaşla ilgili bilgilere erişebilmesini sağlamak için tehlikeli koşullarda çalışan gazetecilere saygı göstermek amaçlı verilen yıllık ödül “The Bayeux Calvados-Normandy Award”da, Fotoğraf Kategorisi Uluslararası Nikon Jürisi üçüncülük ödülüne layık görüldü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

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