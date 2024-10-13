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Ali Poyrazoğlu'nun Tek Kişilik Oyunu 'Asi Kuş' AKM'de Sahnelendi

Ali Poyrazoğlu'nun yazıp sahneye koyduğu 'Asi Kuş' oyunu, AKM'de tiyatroseverlerle buluştu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 10:59
Ali Poyrazoğlu'nun Tek Kişilik Oyunu 'Asi Kuş' AKM'de Sahnelendi

Ali Poyrazoğlu'nun 'Asi Kuş' Oyunu Tiyatroseverlerle Buluştu

Ünlü oyuncu ve yazar Ali Poyrazoğlu, merakla beklenen tek kişilik oyunu 'Asi Kuş' ile Atatürk Kültür Merkezinde sahne aldı. Oyunun ilk gösterimi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Oyun Hakkında Detaylar

'Asi Kuş' adlı oyun, Poyrazoğlu'nun oyunculuk kariyerinde yaptığı yolculuğu, çalışma yöntemlerini ve gençlik anılarını sahneye taşıyor. Yaklaşık 2 saat süren performansında, sahnedeki enerjisi ve hikaye anlatımıyla izleyicileri derinden etkiledi.

Ali Poyrazoğlu'ndan İzleyicilere Mesaj

Oyun sonunda Poyrazoğlu, "Hiçbir zaman içinizdeki şarkı bitmesin." diyerek izleyicilere duygusal bir mesaj sundu. "İçimdeki şarkının bitmesine izin vermediğim için hiç bitmedi. Yazılmış metinler üzerinde çalıştım, ezberledim. Kendi yorumumu kattım. Bu tek kişilik oyunlarda kendime tanıdığım özgürlük; 'çık ve doğaçla'." sözleriyle sahnedeki anıların ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

Usta Tiyatrocular Anıldı

Oyunda ayrıca, Muhsin Ertuğrul ve Yıldız Kenter gibi Türk tiyatrosunun önemli isimleri de anıldı. Seyircilerin katıldığı diyaloglar ve soru-cevap bölümünde, izleyicilerle etkileşim sağlandı.

'Asi Kuş' hem eğlendirici hem de düşündürücü bir deneyim sunarak, tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Usta oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu'nun "Asi Kuş" oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde...

Usta oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu'nun "Asi Kuş" oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluştu.

Usta oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu'nun "Asi Kuş" oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde...

Usta oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu'nun "Asi Kuş" oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tiyatroseverlerle buluştu.

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