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Aliağa'da Tır Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:01
Aliağa'da Tır Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir Aliağa'daki Feci Kaza

İzmir'in Aliağa ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Bir tırın ata çarpmasının ardından arkasındaki tırın devrilen araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, İ.Ç. yönetimindeki 35 BHB 267 plakalı tırın, İzmir-Çanakkale kara yolunda bir ata çarpmasıyla başladı. Devrilen tıra, Kadir K. tarafından yönetilen 10 KK 391 plakalı başka bir tır çarptı.

Kazanın ardından hızlı bir şekilde sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan Kadir K.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer sürücü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

Ayrıca, kazada tırın çarptığı atın da yaşamını yitirdiği bildirildi.

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