Aliya İzetbegoviç 100. Yılında Ankara’da Anıldı

Bosna-Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, doğumunun 100’üncü yıldönümünde Ankara’da düzenlenen bir panelle anıldı. Etkinlik, kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi ve İzetbegoviç’in mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirildi.

Panel Detayları

Yunus Emre Enstitüsü, Ankara Üniversitesi ve Aliya İzetbegoviç Vakfı iş birliğiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda düzenlenen "Doğumunun 100’üncü Yılında Aliya İzetbegoviç’ı Yeniden Anlamak" başlıklı panele Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünvar, Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, akademisyenler, diplomatlar ve öğrenciler katıldı. Panel, milli marşların okunması ve müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Rektör Ünvar: İzetbegoviç insanlık onurunu savunan bir lider

Prof. Dr. Necdet Ünvar konuşmasında, programın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği güne denk gelmesine dikkat çekerek şunları söyledi: "İnsanlık onurunun yeniden kazanılması adına çok önemli bir evrensel beyanname. Onun kabul edildiği günün yıl dönümünde Aliya İzetbegoviç’i yeniden anlamak adı altında bir program yapıyoruz. Niye yeniden anlamak diye ifade ediyoruz. Çünkü İzetbegoviç, Bosna Hersek’in bugünlere gelmesinde o zor yıllarda, 90’lı yıllardaki bilge lider. Çok zorlu şartlarda Bosna Hersek’in özgürlüğü, hür ve müreffeh bir ülke olması için çok gayretleri olmuştu malumunuz ve vefat etti. Vefatından sonra da Bosna Hersek giderek büyüyen, gelişen, Türkiye’nin dostu ve kardeşi olan bir ülke. Onun fikirleri var. Aslında fikirleri sadece Bosna’yla ilgili de değil, insanlık onurunu, özgürlüğünü ve insanı insan yapan değerleri savunan bir lider. Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Türkiye’nin hem kuzeyinde hem güneyinde gerçekten yüreğimizi yakan iki tane savaş var. Böyle çalkantılı bir dönemde İzetbegoviç gibi insanlık onurunu önceleyen bir lideri anmak çok kıymetli gerçekten."

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Aliy: Anmak bir onur

Abdurrahman Aliy, Yunus Emre Enstitüsü’nün Bosna Hersek’teki kökenine ve ülkedeki faaliyet yoğunluğuna vurgu yaptı: "Bosna’da üç tane merkezimiz var ve yetmiyor diyebilirim. Bosna’nın ve Türkiye’nin birbirleriyle olan görünmez bağı o kadar güçlü ki, bu üç merkez bile yetmiyor. Çünkü neden? Kültürel etkinliklerimiz, kültürel faaliyetlerimiz ve karşılıklı olarak dil öğrenme arzumuz bu merkezlerimizin dolmasına, taşmasına neden oluyor. Ben gençliğimde kitaplarını okudum ve Bosna Hersek’te o büyük facialar yaşanırken, büyük kıyımlar, katliamlar yaşanırken o serinkanlı duruşu, o insanlığa hala bir şeyler öğretebileceğine olan inancı, imanı beni derinden etkilemişti. Bugün enstitü başkanı olarak İzetbegoviç’in aziz hatırasını yad edebilmek, kurum olarak buna destek verebilmek de benim için gerçekten tarif edilemez bir şeref, onur nişanesi."

Aliy, etkinlik kapsamında İzetbegoviç’in nadiren görülen fotoğraflarının yer aldığı bir sergi düzenlendiğini ve anmanın İzetbegoviç’i yalnızca geçmişten bir figür olmaktan çıkardığını ifade etti. Aliy, İzetbegoviç’in düşünce duruluğunun ve fikirlerinin yeni çalışmalara ilham vereceğine inandığını belirtti.

Oturumlar ve Kapanış

Günün ilerleyen oturumlarında farklı ülkelerden akademisyenler İzetbegoviç’in fikirlerini; siyaset felsefesinden dış politikaya, sanat anlayışından felsefeyle ilişkisine kadar çeşitli yönleriyle ele aldı. Kapanış oturumunda, İzetbegoviç’in yalnızca Bosna-Hersek için değil, tüm insanlık için evrensel bir değer olduğu vurgulandı. Program, hediye takdimleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

NECDET ÜNVAR, MİRSADA COLAKOVİC'E HEDİYE TAKDİM ETTİ