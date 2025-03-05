Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Açılışında Erdoğan'a Vurgu Yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Önemli Açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve birliğin Türk dünyasına büyük katkılar sunduğunu belirtti. Aliyev, Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik bir rol oynadığını savundu.

Törenin Anlamı

Aliyev, bu önemli etkinliğin tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelinin 1,5 yıl önce Erdoğan ile birlikte atıldığını hatırlattı. Ayrıca, tarihi Azerbaycan toprakları olan Nahçıvan'ın uzun yıllar süren ayrılığını dile getirerek, bu boru hattının bölge için taşıdığı önemi vurguladı.

Enerji Güvenliği ve Projeler

Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın Nahçıvan'ın enerji güvenliğini sağlayacağına dikkat çekerek, Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden gazın birçok ülkenin enerji güvenliğini pekiştirdiğini söyledi. Geçen yıl Azerbaycan'ın gaz ihracatının 25 milyar metreküp olduğunu, bunun yarısının ise Türkiye'ye yapıldığını ifade etti.

Tarihsel Bağlantılar ve Ulaşıma Katkı

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki tarihi bağların yanı sıra enerji projelerinin ulaştırma alanındaki katkılarını da dile getiren Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nun iki ülke ve çevresine sunduğu avantajları vurguladı. 'Doğal olarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşlik Türk dünyasına büyük katkıdır,' dedi.

Büyük Aile ve Vizyon

Aliyev, Nahçıvan'daki 500 bin soydaşın bu açılışı bayram gibi karşıladığını ifade ederken, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesinde emeği geçen tüm paydaşlara da teşekkürlerini iletti. 'Azerbaycan, Türk dünyasının birleşmesine büyük önem vererek, bu birliği ebedi kılmak ve ilişkileri ortak tarih ve çıkarlar üzerinde kurmaya çaba göstermektedir,' diye ekledi.