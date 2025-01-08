Aliyev, İran'ın Erdebil Temsilcisi Ameli'nin Cezalandırılmasını Talep Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan Sert Açıklamalar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin kendisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerine tepki gösterdi. Aliyev, Ameli'nin en azından görevden alınması ve Azerbaycan'dan özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan-İran İlişkileri

Yerel televizyonlara gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aliyev, Azerbaycan-İran ilişkilerine de değindi. İran'ın yeni yönetimiyle henüz ciddi bir iletişimin olmadığını belirten Aliyev, hükümet yetkililerinin ekonomi ve ulaştırma alanında bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Karşılıklı Gerilimler

Aliyev, İran'ın önceki yönetimi ile ilişkilerin kötüleşmesinden Azerbaycan'ın sorumlu olmadığını kaydetti. 2. Karabağ Savaşı sonrası İran tırlarının sözde Ermeni yönetiminin kontrolündeki Karabağ'a yakıt taşıdığını hatırlatan Aliyev, bu durumu durdurmalarını talep ettiklerini, ancak İran'dan tehdit içeren açıklamalar aldıklarını ifade etti.

İran'daki Saldırı ve Ceza Süreci

Azerbaycan'a karşı yapılan hakaretlerle ilgili olarak Aliyev, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen terör saldırısını da hatırlatarak, "Saldırının üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıyı gerçekleştiren şahsa verilen ceza henüz uygulanmadı." dedi. Aliyev, İran'ın eski Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın idam cezasının uygulanacağına dair kendisine söz verdiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini belirtti.

Ameli'nin Cezalandırılması İsteniyor

Aliyev, Ameli'nin hakaretlerde bulunmasının arkasındaki destekçilerin sorgulanması gerektiğini belirterek, "Soru şu ki, onu oraya atayan adam buna nasıl yaklaşır? Özür dileyecekler mi?" ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarının yetersiz olduğunu vurgulayan Aliyev, resmi etkinlikte bu tür hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti ve Ameli'nin cezalandırılması gerektiğini vurguladı.