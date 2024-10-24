Aliyev ve Paşinyan'ın Barış Anlaşması Üzerine Talimatı

Aliyev ve Paşinyan'dan Barış İçin Önemli Adım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasındaki barış anlaşmasının en kısa sürede tamamlanması için dışişleri bakanlarına müzakerelere devam etme talimatı verdiler.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nin "Genişletilmiş BRICS+" toplantısı sırasında bir araya geldiler.

Toplantıda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da hazır bulundu. Taraflar, iki ülke arasındaki barış görüşmeleri, sınırların belirlenmesi süreci ve diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Aliyev ve Paşinyan, barış anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve imzalanmasını sağlamak amacıyla ikili müzakerelere devam edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda) ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan (solda), Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısı kapsamında bir araya geldi.