Alman Dışişleri Sözcüsü'nden Gazze Açıklamaları: Sivil Halkın Korunması Vurgusu

Alman Dışişleri Sözcüsü'nden Gazze Açıklamaları

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin "Gazze’de yıkıma uğramayan hastane kalmadı. Alman hükümeti için hastanelerin sistematik olarak tahrip edilmesi İsrail’in savunma hakkına dahil mi?" sorusuna yanıt vermekten kaçındı.

Wagner, Gazze’ye ilişkin son saldırılarla ilgili haberleri dikkatlice izlediklerini belirterek, "Askeri eylemler uyarlanmalı ve sivil halk korunmalı." ifadesini kullandı. Ayrıca, ateşkes konusunda yeni dinamiklerin oluştuğunu ve bunun kendileri tarafından "memnuniyetle karşılandığını" belirtip, yakında bir ateşkese varılacağına dair umutlarını aktardı.

Bununla birlikte, Hamas’ın hâlâ ateş açtığını, Gazze’de esirlerin tutulduğunu ve silahların bırakılmadığını savunan Wagner, "Durum maalesef geçen yıl olduğu gibi dramatik ve karmaşık olmaya devam ediyor. Hepimizin hedefi elbette Gazze'deki insanların acılarına son vermek olmalıdır." şeklinde konuştu.

Wagner, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Başhekimi ile ilgili endişelerin bulunduğunu ve Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu sorduğu bir soruya, "Bu konuda bilgim yok, dolayısıyla yorum yapamam." yanıtını verdi. Ancak, Gazze’deki tıbbi altyapının durumu hakkında bağımsız kuruluşlardan gelen raporların "dramatik ve korkunç"