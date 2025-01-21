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Alman Müzesi, Elon Musk'ın Portresini Kaldırdı

Münih'teki Alman Müzesi, Elon Musk'ın portresini kaldırarak protestoları dikkate aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:22
Alman Müzesi, Elon Musk'ın Portresini Kaldırdı

Alman Müzesi'nden Elon Musk'a veda

Münih'teki Alman Müzesi, ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk'ın portresini kaldırarak dikkatleri üzerine çekti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Musk'ın portresinin sergilendiği cam panelin müzeden çıkarılması, müze yönetimi tarafından alınan bir karar olarak değerlendiriliyor. İsimleri açıklanmayan müze yetkilileri, "Hayatta olan birilerinin müzenin önemli bir noktasında yer alması sorunlara yol açabiliyor"

Eleştirilerin Sebebi

Son dönemlerde, özellikle X platformu üzerinden Almanya'daki sağcı partilere açıkça destek veren Musk, geniş kesimler tarafından sıkça eleştiriliyor. Bu durum, müze yönetimini önemli bir karar almaya yöneltmiş olabilir.

Alman Müzesi'nin bu adımı, sanat ve toplumsal sorumluluk arasındaki dengeyi koruma çabasının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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