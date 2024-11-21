Alman Üniversiteleri Filistin'e Destek Eylemlerini Engelliyor

Alman Üniversiteleri Filistin'e Destek Eylemlerini Baskı Altında Tutuyor

Filistin'e destek gösterilerine katılan Aachen ve Dortmund üniversitelerindeki öğrencilerin avukatı Yalçın Tekinoğlu, Almanya'nın üniversitesinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrencilere yönelik baskıları artırdığını belirtti. Tekinoğlu, üniversite yönetimlerinin protestoları engellemek için "çimlere basılması" ve "ağaçların sulanmasının engellenmesi" gibi gerekçelerle öğrencilere baskı uyguladığını ifade etti.

Polis ve Üniversite Yönetimlerinin Müdahalesi

Aachen ve Dortmund üniversiteleri, geçtiğimiz ay düzenlenen oturma eylemlerinde öğrencilerin "kampüsü işgal ettiği" iddiasıyla polis müdahalesi talep ederken, bazı öğrencilerin gözaltına alınmasına sebep oldu. Tekinoğlu, üniversite yönetimleri ve polis tarafından gerçekleştirilen bu baskıların, öğrencilerin toplanma ve ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Davalar ve Çıkan Sonuçlar

Tekinoğlu, Aachen Üniversitesi'ne karşı açılan davanın devam ettiğini, Dortmund Üniversitesi'ne yönelik davamızın ise öğrenciler lehine sonuçlandığını belirtti. Bunun yanı sıra, protesto haklarının ihlal edildiğini savunan öğrencilerin karşı dava açtığını ve bu davalardan birinin öğrenciler lehine sonuçlandığını ifade etti.

Komik Gerekçelerle Engelliyorlar

Avukat Tekinoğlu, üniversite yönetimlerinin ve polisin Filistin'e destek gösterilerini "komik" gerekçelerle engellemeye çalıştığını belirterek, Aachen Üniversitesi'nin mahkemede çimenlerin ezilmesi ve çadırlardan dolayı ağaçların sulanamadığı gibi nedenlerle protestoları yasakladığını söyledi. Mahkeme ise protestoların yanlış sebeplerle kısıtlandığına karar verdi.

Öğrenciler ve İfade Özgürlüğü

Tekinoğlu, ifade özgürlüğünün asla yasaklanamayacağını ve her zaman üniversite öğrencilerini destekleyeceğini vurguladı. "Üniversitelerin protestoları yasaklamak istemesi yasa dışıdır. Hem Almanya'daki hem de Avrupa'daki öğrencilere sesleniyorum; Anayasa'da ifade ve toplanma özgürlüğü hakkı vardır. Demokrasinin temeli bu haklara dayanır" dedi.

Üniversitelerde Filistin'e Destek Eylemleri

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Almanya'daki üniversiteler, bu eylemlerin merkez üssü haline geldi. Öğrenciler, üniversite yönetimlerini İsrail'in şiddet eylemlerini kınamaya ve ateşkes çağrısında bulunmaya davet ederken, üniversite yönetimleri bu talepleri güvenlik tedbirleriyle engellemeye çalıştı. Avrupa'da birçok üniversite, öğrenci protestolarının yoğun olarak yaşandığı yerler arasında bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.