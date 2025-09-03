Almanya, AB'nin Göç ve İltica Anlaşması İçin Yasal Düzenlemeleri Onayladı

Alman hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından Mayıs 2024'te kabul edilen "Göç ve İltica Anlaşması Ortak Uygulama Planı"nın ulusal düzeyde uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri kabul etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun AB ile uyumlu hale getirilen iki yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

Bakanlar Kurulu kararı ve düzenlemelerin kapsamı

Açıklamada, kabul edilen düzenlemelerle göçün Avrupa'da sınırlandırılması, yönlendirilmesi ve düzenlenmesi için yasal koşulların oluşturulacağı vurgulandı. Bakanlar Kurulunda ayrıca iltica sürecinin sertleştirilmesine ilişkin ek düzenlemelerin de kabul edildiği belirtildi.

Yeni uygulama kapsamında eyaletlere, daha önce başka AB üyesi ülkelerde uluslararası koruma verilen sığınmacıları "ikincil koruma merkezlerinde" barındırma ve buradaki prosedürler tamamlandıktan sonra doğrudan ilgili ülkeye gönderme yetkisi verilecek.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, düzensiz göçü sınırlamak ve ülkedeki (sosyal) sistemlere aşırı yüklenmeyi sonlandırmak için Avrupa'da işleyen bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirterek Avrupa'nın ortak iltica sisteminin ulusal hukuka uyarlanacağını kaydetti. Dobrindt, bunun sorumluluk, güvenlik ve Avrupa dayanışmasıyla ilgili olduğunu ifade ederek AB'de kabul edilen anlaşmanın daha da sertleştirilmesini istedi.

Kabul edilen yasa tasarıları ve düzenlemeler, şimdi Federal Meclis (Bundestag) ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) onayına sunulacak.

Eleştiriler

Kabinenin kararları, sivil toplum örgütleri ve muhalefet tarafından güçlü eleştiriler aldı. Sığınmacılarla ilgilenen "Pro Asyl" Derneği'nden Wiebke Judith, yaptığı yazılı açıklamada daha önce dış sınırlarda kurulması planlanan "gözaltı merkezleri"ne yönelik eleştirilerini hatırlatarak, "Şimdi planlanan sert uygulama ile bu Almanya'da da tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Judith, sığınmacıları özel tesislerde tecrit etmenin ve dışlamanın sorumsuzca bir davranış olduğunu vurgulayarak bunun sığınmacılarda umutsuzluğa, strese ve depresyona yol açtığını belirtti. Uygulama kapsamında reşit olmayan sığınmacıların da gözaltı benzeri tesislere alınabileceğine dikkat çekerek, "Çocukları hapsetmekle koruyamazsınız. Böyle bir kuralın Alman yasalarına yer alması korkutucu." dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nden Sophie Scheytt de yasa tasarılarının hareket özgürlüğünü kısıtlayarak "fiili olarak yeni gözaltı türlerini" ortaya çıkardığını savundu. Scheytt, sığınmacıların hapsedilmesi için olanakların genişletildiğini belirterek, "Hapis normal hale gelmemeli. İltica talepleri reddedilenler için bile. Pasaportları ve kökenlerinden bağımsız olarak tüm insanların hakları var." değerlendirmesinde bulundu.

Sol Parti Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Clara Bünger ise yeni yasal düzenlemelere hem mecliste hem de sokaklarda karşı çıkacaklarını duyurdu ve önerilerin koruma arayan kişilerin hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmasına yol açacağını ifade etti.

Anlaşmanın geçmişi ve yürürlüğe girme takvimi

Göç ve İltica Anlaşması, AB'nin 2015-2016 dönemindeki yoğun düzensiz göç deneyiminin ardından hazırlandı ve AB Komisyonu tarafından 2020'de önerildi. Üye ülkeler arasındaki sorumluluk ve yük paylaşımı tartışmaları nedeniyle anlaşmanın kabulü yıllar sürdü.

20 Aralık 2023'te AB ülkelerinin imzaladığı siyasi anlaşmanın ardından 2024 ilkbaharında Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından kabul edildi. Anlaşmanın tüm üye ülkelerin onayının tamamlanmasının ardından 12 Haziran 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.