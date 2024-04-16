Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier 22 Nisan’da Türkiye’ye geliyor

Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yer alan bilgilere göre Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22-24 Nisan tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’i ziyaret edecek. Türkiye’ye ilk defa ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Steinmeier, siyasi görüşmelerin yanı sıra iş, bilim, sanat, spor ve STK temsilcileri ile de görüşmesi bekleniyor.

Steinmeier’ın programında, Türkiye’den Almanya’ya giden işçilerin kullandığı Sirkeci Tren İstasyonu’na gitmek, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmek, depremzedeler için inşa edilen sığınma evlerini ve Alman destekli bir şekilde Gaziantep’te bulunan okulu ziyaret etmek gibi faaliyetlerde bulunuyor. Açıklamalarda yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep’teki okulda 23 Nisan kutlamalarına da katılacak.

24 Nisan’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi beklenen Steinmeier, Anıtkabir’i de ziyaret ederek çelenk bırakacak.