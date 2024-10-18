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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Biden’e Liyakat Nişanı Takdim Etti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ABD Başkanı Biden’e en yüksek Liyakat Nişanı 'Özel Derece Büyük Haçı'nı verdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 13:40
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Biden’e Liyakat Nişanı Takdim Etti

Steinmeier, Biden’e Liyakat Nişanı verdi

Almanya’nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD Başkanı Joe Biden’e ülkesinin sivillere verdiği en yüksek onur nişanı olan Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ‘Özel Derece Büyük Haçı’nı takdim etti.

Biden’in Resmi Ziyareti

Biden, Berlin’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’de Steinmeier tarafından karşılandı. İlk resmi ziyaretinde programdan yarım saat geç gelen Biden’ın gecikme nedeni henüz açıklanmadı.

Askeri Tören ile Nişan Takdimi

Schloss Bellevue’ye gelen Biden, öncelikle Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzaladı sonrasında bir askeri tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki liderin baş başa görüşmesinin ardından Biden’a nişanı takdim etti.

Steinmeier’den Anlamlı Vurgu

Steinmeier, Biden’ın 50 yıl boyunca Alman-Amerikan dostluğu ve transatlantik birliği güçlendirdiğini belirterek, dostluğun Almanya için güvenlik ve demokrasi açısından önemini vurguladı. Ayrıca, Biden’in ABD başkanı seçilmesiyle birlikte Avrupa’nın transatlantik ittifaka olan umudunun yeniden tesis edildiğini ifade etti.

Ukrayna-Rusya Savaşına Dikkat

Biden’a takdim edilen nişanla birlikte Steinmeier, Rusya’nın Avrupa’nın barış ilkelerine saldırdığını belirtti.

Biden’in Duygusal Yanıtı

Joe Biden, nişana duyduğu minnettarlığı ifade ederek, bunun kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Ayrıca, Almanya ve ABD’nin Ukrayna’da demokrasi için birlikte mücadele ettiğini ifade etti.

Güvenlik Önlemleri En Üst Düzeyde

Biden’in ziyareti sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı; birçok cadde trafiğe kapatıldı, helikopterler havada uçuş yaptı ve polis güçleri şehirde hazır bulundu.

Biden, 1993’te George H. W. Bush’tan sonra bu nişanı alan ikinci ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

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