DOLAR
34,56 -0,06%
EURO
36,32 -1,03%
ALTIN
2.914,53 3,04%
BITCOIN
3.280.352,9 1,95%

Almanya'da DHKP-C Terör Örgütü Üyelerine Hapis Cezası

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi, DHKP-C üyesi üç kişiyi hapis cezasına çarptırdı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:39
Almanya'da DHKP-C Terör Örgütü Üyelerine Hapis Cezası

Almanya'da DHKP-C Üyelerine Hapis Cezası

Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta, Yüksek Bölge Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi olan üç kişiyi suçlu buldu.

Davanın Ayrıntıları

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi 7. Ceza Senatosu başkanı Lars Bachler, 60 yaşındaki Türk vatandaşı C'yi 4 yıl 3 ay, 43 yaşındaki Türk vatandaşı E'yi 5 yıl ve 38 yaşındaki Alman vatandaşı K'yi 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, C'nin Ocak 2016'dan itibaren DHKP-C'nin güney bölgesi için "sözde bölge lideri" olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Örgüt Faaliyetleri ve Cezalar

C, örgüt için para toplamak, gizli faaliyetlerde bulunan örgüt üyeleri için sahte kimlik belgeleri düzenlemek ve ev aramalarında yer almak gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, sözde bölge yöneticiliğini bıraktıktan sonra bile DHKP-C ile bağlantılı propaganda etkinliklerine Şubat 2022'ye kadar katılım göstermeye devam ettiği ifade edildi.

Mahkeme kararında diğer suçluların da işledikleri suçlar ve örgüt içindeki faaliyetleri detaylandırıldı. Federal Yüksek Mahkeme nezdinde bu kararla ilgili temyiz başvurusunda bulunulabileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
2
UNESCO'da İsrail'in UNRWA Kararına Karşı Tasarı Kabul Edildi
3
TBMM'de Genel Sağlık Sigortası İçin Yeni Düzenlemeler
4
Beyoğlu'nda İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi
6
Pentagon, Trump ile Geçiş Anlaşması İmzalanmadığını Açıkladı
7
Arap Birliği'nden İsrail'e Net İhtar: Irak'a Müdahale Reddi

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!