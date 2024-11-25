Almanya'da DHKP-C Terör Örgütü Üyelerine Hapis Cezası

Almanya'da DHKP-C Üyelerine Hapis Cezası

Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta, Yüksek Bölge Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi olan üç kişiyi suçlu buldu.

Davanın Ayrıntıları

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi 7. Ceza Senatosu başkanı Lars Bachler, 60 yaşındaki Türk vatandaşı C'yi 4 yıl 3 ay, 43 yaşındaki Türk vatandaşı E'yi 5 yıl ve 38 yaşındaki Alman vatandaşı K'yi 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, C'nin Ocak 2016'dan itibaren DHKP-C'nin güney bölgesi için "sözde bölge lideri" olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Örgüt Faaliyetleri ve Cezalar

C, örgüt için para toplamak, gizli faaliyetlerde bulunan örgüt üyeleri için sahte kimlik belgeleri düzenlemek ve ev aramalarında yer almak gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, sözde bölge yöneticiliğini bıraktıktan sonra bile DHKP-C ile bağlantılı propaganda etkinliklerine Şubat 2022'ye kadar katılım göstermeye devam ettiği ifade edildi.

Mahkeme kararında diğer suçluların da işledikleri suçlar ve örgüt içindeki faaliyetleri detaylandırıldı. Federal Yüksek Mahkeme nezdinde bu kararla ilgili temyiz başvurusunda bulunulabileceği belirtildi.

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