Almanya'da döner fiyatlarının artışı gençleri isyan ettirdi!

2016'dan bu yana Almanya'da döner fiyatları yüzde 75 oranında arttı. Döner kebap, Almanya'da en popüler fast food yiyeceği olarak kabul ediliyor. 2016'da 3 buçuk euro olan döner kebap, bugün 7 buçuk euroya satılıyor. Bu durum, enflasyonun sembolü olarak görülüyor ve gençler, "o günleri özlüyoruz!" diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

Sol görüşlü Die Linke Partisi, döner kebap fiyatlarının maksimum 4,90 euro olarak belirlenmesini talep ederek "fiyat freni" çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise gençlerin bu taleplerine yanıt vererek, "Bir fiyat freni olmayacak. Serbest piyasa ekonomisinde yaşıyoruz," dedi. Scholz, enflasyonun düştüğünü ve düşmeye devam edeceğini belirtti.