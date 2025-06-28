Almanya'da Türkiye için Hızlı Koordinasyon Vurgusu

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetler ve beklenmedik acil durumlarda hızlı koordinasyon ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen ve Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) Genel Başkanı Musab Aydın gibi önemli isimlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, etkili işbirliğinin gerekliliği tartışıldı.

Kızılay’ın Rolü

Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay’ın afet anında yürüttüğü kapsamlı çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kızılay’ın, temel ihtiyaçların karşılanmasından psikolojik desteğe kadar birçok alanda üstlendiği önemli rolü dikkat çekti.

AVİYAP’ın Önemi

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hızlı koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla kurulan Avrupa İnsani Yardım Platformu (AVİYAP) hakkında bilgi verdi. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da desteklediği bu platform, proje, lojistik ve gönüllü yönetimi gibi alanlarda katılımcı kurumların kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemeyi hedefliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda Kızılay’ın afet anında yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı. Toplantıya, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda Kızılay’ın afet anında yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı. Toplantıya, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri katıldı.