DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.273.868,18 -0,07%

Almanya'da Türkiye için Hızlı Koordinasyon Vurgusu

Almanya'nın Köln şehrinde, Türkiye'deki doğal afetler için hızlı koordinasyon ve işbirliğinin önemi ele alındı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 23:10
Almanya'da Türkiye için Hızlı Koordinasyon Vurgusu

Almanya'da Türkiye için Hızlı Koordinasyon Vurgusu

Almanya'nın Köln kentinde, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetler ve beklenmedik acil durumlarda hızlı koordinasyon ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen ve Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) Genel Başkanı Musab Aydın gibi önemli isimlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, etkili işbirliğinin gerekliliği tartışıldı.

Kızılay’ın Rolü

Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay’ın afet anında yürüttüğü kapsamlı çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kızılay’ın, temel ihtiyaçların karşılanmasından psikolojik desteğe kadar birçok alanda üstlendiği önemli rolü dikkat çekti.

AVİYAP’ın Önemi

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetlere karşı hızlı koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla kurulan Avrupa İnsani Yardım Platformu (AVİYAP) hakkında bilgi verdi. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da desteklediği bu platform, proje, lojistik ve gönüllü yönetimi gibi alanlarda katılımcı kurumların kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemeyi hedefliyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen...

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda Kızılay’ın afet anında yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı. Toplantıya, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen...

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantıda Kızılay’ın afet anında yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı. Toplantıya, Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın, Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?