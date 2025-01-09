Almanya'da Üç Alman Vatandaşı, Çin İçin Casusluk İle Suçlanıyor

Almanya'da Çin için casusluk yaptığı iddia edilen 3 Alman vatandaşı hakkında Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:06
Almanya'da Üç Alman Vatandaşı, Çin İçin Casusluk İle Suçlanıyor

Almanya'da, Çin için casusluk yaptığı iddia edilen üç kişi hakkında dava açıldığı bilgisi, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nden geldi. Federal Başsavcılık, bu kişilerin 'yabancı bir gizli servis için çalıştıkları' suçlamasıyla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Dava, 20 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve sanıklar arasında Herwig S, Ina F. ve Thomas R. yer alıyor. Söz konusu şahıslar, ayrıca Dış Ticaret Yasası'nı ihlal etmekle suçlanıyor.

İddianamede, Thomas R'nin 2017'den itibaren Çin'in gizli servisi MSS için ajanlık yaptığı ve Herwig F. ile Ina F. ile birlikte Almanya'da askeri amaçlarla kullanılabilecek yenilikçi teknolojiler konusunda bilgi topladığı ifade ediliyor. Bu faaliyetlerin, Herwig F. ve Ina F.'nin işlettiği bir firma üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sanıkların, ayrıca MSS’nin görevlendirmesi doğrultusunda Almanya'dan üç özel lazer satın alarak, Avrupa Birliği Çift Kullanım Yönetmeliği’ne tabi olmasına rağmen izinsiz bir şekilde Çin’e ihraç ettikleri belirtiliyor.

Ina F. ve Herwig F., 22 Nisan 2024’te tutuklandı ancak haklarındaki tutuklama kararı sırasıyla 2 ve 14 Ekim 2024’te kaldırıldı. Her iki sanık da serbest bırakıldı.

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