Almanya'dan Net Ret: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria İşgal Planlarına Karşı

Almanya'dan İsrail'in Gazze ve Batı Şeria İşgal Planlarına Ret

Wadephul: İki devletli çözüm ve uluslararası hukuk vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hindistan'a ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı işgal planlarını bir kez daha reddettiğini bildirdi.

Wadephul, Almanya olarak Filistin halkının sürülmesi veya mülksüzleştirilmesi anlamına gelecek her türlü düşünceyi reddediyoruz. dedi.

Bakan, Gazze'nin gelecekte İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin Devleti'nin parçası olabilmesi gerektiğini vurguladı ve bunun Batı Şeria için de geçerli olduğunu kaydetti.

Wadephul ayrıca, Almanya, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı ilhaklara yönelik her türlü düşüncesini reddetmektedir. ifadelerini kullanarak iki devletli çözümün İsrail ile barış içinde yan yana var olan bağımsız Filistin Devleti anlamına geldiğini belirtti.

Bakan, son olarak Gazze'deki durumun hala büyük endişe kaynağı ve dramatik olduğunu sözlerine ekledi.