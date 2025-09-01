DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,19 -0,17%
ALTIN
4.587,69 -0,55%
BITCOIN
4.465.995,84 0,43%

Almanya'dan Net Ret: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria İşgal Planlarına Karşı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı işgal planlarını reddetti; iki devletli çözüme vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:13
Almanya'dan Net Ret: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria İşgal Planlarına Karşı

Almanya'dan İsrail'in Gazze ve Batı Şeria İşgal Planlarına Ret

Wadephul: İki devletli çözüm ve uluslararası hukuk vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hindistan'a ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'yı işgal planlarını bir kez daha reddettiğini bildirdi.

Wadephul, Almanya olarak Filistin halkının sürülmesi veya mülksüzleştirilmesi anlamına gelecek her türlü düşünceyi reddediyoruz. dedi.

Bakan, Gazze'nin gelecekte İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin Devleti'nin parçası olabilmesi gerektiğini vurguladı ve bunun Batı Şeria için de geçerli olduğunu kaydetti.

Wadephul ayrıca, Almanya, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı ilhaklara yönelik her türlü düşüncesini reddetmektedir. ifadelerini kullanarak iki devletli çözümün İsrail ile barış içinde yan yana var olan bağımsız Filistin Devleti anlamına geldiğini belirtti.

Bakan, son olarak Gazze'deki durumun hala büyük endişe kaynağı ve dramatik olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti
2
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
3
TCG İçel (F-518) Sefine Tersanesi'nde Denize İndirildi — MİLGEM İstif Sınıfı 8. Gemi
4
Beşiktaş'ta Çöpte Bulunan Bebek: Anne Elif A. Adliyeye Sevk Edildi
5
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
6
İzmir Çiğli'de silahlı saldırı: 6 şüpheli gözaltında
7
Binali Yıldırım: Adaletin Yükselmesi Türkiye'yi Daha Güvenilir Kılar — Erzincan Adli Yıl Açılışı

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu