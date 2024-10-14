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Almanya Dışişleri Sözcüsü'nden Gazze Açıklaması

Sebastian Fischer, Almanya'nın İsrail'e silah vermediği iddialarını yanıtladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:51
Almanya Dışişleri Sözcüsü'nden Gazze Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, yaptığı son açıklamada, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz," ifadelerini kullandı.

Silah İhraç İddiaları Yanıt Buldu

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Fischer, Almanya hükümetinin, İsrail'e soykırım gerekçesiyle silah vermediği yönündeki iddiaları net bir dille reddetti. "Bu konu hakkında burada daha önce birkaç kez konuşmuştuk. Pozisyonumuz değişmedi," dedi.

Soykırım Tanımı Üzerine Vurgular

Fischer, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, soykırımın tanımına dikkat çekerek, "Soykırım, etnik grupların etnik veya sosyal özellikleri, milliyetleri ya da dini inançları temelinde kasıtlı olarak öldürülmesi, imha edilmesi veya yok edilmesi anlamına gelir," şeklinde konuştu.

Hükümet Yetkilisinden Ek Açıklama

Alman yönetiminin duruşunu destekler nitelikte, Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner da, Almanya'nın İsrail'e daha önce hiçbir silah yasağı uygulamadığını vurgulayarak, "Bunu bir kez daha vurgulamak isterim, İsrail'e yönelik bir silah ihracat yasağı söz konusu olmamıştır," dedi.

Ayrıca, Bild gazetesi, Almanya'nın, İsrail'den silahların soykırım amaçlı kullanılmadığına dair yazılı bir güvence talep ettiğini öne sürmüştü. Bu belgelerin ardından Başbakan Olaf Scholz'un mecliste, "İsrail'e silah sağladık ve sağlayacağız," şeklinde ifadelerde bulunduğu bildirildi.

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