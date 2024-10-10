Almanya İsrail'e Silah Tedarikine Devam Edecek

Almanya'nın Silah Tedarik Politikasındaki Devamlılık

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah sağlamaya devam edeceklerini açıkladı. Bu açıklama, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla gerçekleşen Federal Meclis oturumunda yapıldı.

Disküsyon ve Eleştiriler

Oturumda, ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Alman hükümetinin İsrail'e yeterince destek sağlamadığı yönündeki eleştirilerine yanıt aradı. Merz, hükümetin silah ihracat izni vermeyişinin güvenlik bağlamında dayanışmaya zarar verdiğini belirtti.

Scholz'un Yanıtı

Başbakan Scholz, ise Alman hükümetinin İsrail’e silah sağlamama kararı almadığını vurgulayarak, "Biz silahlar sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Bu durum, bizim politikamızdır." dedi. Federal Güvenlik Konseyi'nin gizlilik yönetmeliklerine atıfta bulunarak, yeni teslimatlar yapılması için de gerekli kararların alındığını belirtti.

Merz'in İddiaları

Merz, Almanya'nın silah ihracat izni vermek için gereken adımları atmadığını ve bunun ihracat izinlerinin fiilen reddedilmesi olduğunu savundu. "Birçok şirket, silah ihracatı için izin başvurusu yaptı, ancak hükümet bu başvuruları işlemeye almadı," ifadelerini kullandı.

Bu olaylar, Almanya'nın uluslararası ilişkileri ve güvenlik politikaları üzerinde önemli tartışmalara yol açmakta.