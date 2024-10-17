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Almanya'nın Büyükelçisi Protesto Edildi

Andreas Peschke, Cape Town'daki konferansta Orta Doğu politikaları nedeniyle protesto edilerek salonu terk etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:42
Almanya'nın Büyükelçisi Protesto Edildi

Protesto Edilerek Salonu Terk Etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Adalet Konferansı'nda, Almanya'nın Pretorya Büyükelçisi Andreas Peschke protesto edildi.

Etkinlikte Yaşanan Gerginlik

Stellenbosch Üniversitesi tarafından Artscape Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Peschke'nin konuşmacı olması, Zackie Achmat tarafından protesto edildi. Achmat, kürsüden yaptığı açıklamada, "Buraya davet edilmenizde derin bir üzüntü var. Halkın önüne çıkmaktan hiç utanmıyor musunuz? Almanya, Yahudi halkına karşı işlenen soykırımın acısını istismar ederek İsrail devletine en büyük desteği verdi." ifadelerini kullandı.

Filistin'e Destek Mesajı

Achmat, Almanya'nın Orta Doğu'daki çatışmalara katkı sağladığını belirterek, "Filistin, Lübnan, İran halklarına destek adına söyleyebilirim ki, aramıza hoş gelmediniz." dedi.

Bunun yanı sıra Achmat, Büyükelçi'yi etkinliği terk etmeye davet ederek, "Yüreğimde derin bir acı var. Başkan Nelson Mandela, Filistin halkı özgür olana kadar bizim özgür olmayacağımızı söyledi. Soykırıma karışan insanlarla pazarlık edemeyiz." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamaların ardından, Büyükelçi Peschke konferans salonunu içerikten çıkma yoluyla terk etti.

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