Almanya'nın Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı Ziyaret Etti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Nurdağı'na Gitti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden zarar gören Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam ile Görüşme

Büyükelçinin ziyareti sırasında, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ile bir araya geldi. İkili, makamda bir süre görüşerek ilçedeki durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Eğitim Kurumlarının Ziyareti

Daha sonra, Sorg ve beraberindeki heyet, ilçedeki konteyner kentte hizmet veren eğitim kurumlarını ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelerek, yapılacak yardımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.