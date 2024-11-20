DOLAR
34,5 -0,09%
EURO
36,48 0,27%
ALTIN
2.911,13 0,25%
BITCOIN
3.223.728,32 -1,02%

Almanya'nın Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı Ziyaret Etti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Sorg, depremden etkilenen Nurdağı'nı ziyaret etti ve yerel yetkililerle görüştü.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:44
Almanya'nın Büyükelçisi Sorg, Nurdağı'nı Ziyaret Etti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Nurdağı'na Gitti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden zarar gören Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam ile Görüşme

Büyükelçinin ziyareti sırasında, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ile bir araya geldi. İkili, makamda bir süre görüşerek ilçedeki durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Eğitim Kurumlarının Ziyareti

Daha sonra, Sorg ve beraberindeki heyet, ilçedeki konteyner kentte hizmet veren eğitim kurumlarını ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelerek, yapılacak yardımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bronşektazi Hastası Sağlığına Kavuştu: Kapalı Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti
2
Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler 6 Aralık'ta Vizyona Giriyor
3
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 79 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
4
Döner, İskender ve Hamburgerde Gramaj Bilgisi Zorunlu Olacak
5
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 14 Yaralı
6
Ceylanpınar'da Kaçak Avcılara 224 Bin Lira Ceza
7
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM Gerilimine Sert Tepki

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek