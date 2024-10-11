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Almanya ve Ukrayna'dan Barış İçin Ortak Adım

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın savaş sonrası destek paketlerini ve barış stratejilerini ele almak üzere Zelenskiy ile görüştü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:55
Almanya ve Ukrayna'dan Barış İçin Ortak Adım

Almanya Başbakanı Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Bir Araya Geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik "Zafer Planı"nı görüşmek için bir araya geldi. Zelenskiy, Avrupa turunun ardından Berlin'e geldi ve burada geniş güvenlik önlemleri altında karşılandı.

Almanya'nın Kesin Desteği

Görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında Scholz, Zelenskiy’nin bu yıl dördüncü kez Almanya’ya ziyaret ettiğini vurguladı. Scholz, "Almanya, Ukrayna'nın yanında dimdik durmaya devam edecektir" diyerek, ülkesinin Ukrayna’ya askeri destek konusunda Avrupa'daki en önemli destekçi olduğunu ifade etti.

170 Milyon Avroluk Yardım Müjdesi

Scholz, Ukrayna’ya kısa vadeli yardımların süreceğini belirterek, 170 milyon avro tutarında bir yardım taahhüdünde bulundu. Almanya, özellikle hava savunmasında destek vermeye devam edeceğini de açıkladı. Ukrayna'ya 600 milyon avroluk askeri destek paketi gönderdiklerini duyurdu.

1,4 Milyar Avroluk Paket ve Gelecek Planları

Almanya Başbakanı, Belçika, Hollanda ve Norveç ile birlikte yıl sonuna kadar 1,4 milyar avroluk bir askeri yardım paketi sağlanacağını belirtti. Gelecek yıl, Ukrayna’ya 4 milyar avro daha ayrılacağını hatırlatan Scholz, desteklerin sürekliliğine vurgu yaptı.

Barış Konferansı ve Stratejik Planlar

Scholz, bir sonraki barış konferansında Rusya’nın da yer alması gerektiğini ve barışın uluslararası hukuk temelinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Zelenskiy ise, bu ziyaretle ülkesi için barış stratejilerini dost ülkelere sunmayı amaçladığını belirtti.

Zelenskiy’nin Vurguları

Zelenskiy, Almanya’nın desteklerinin binlerce hayat kurtardığını aktararak, "Siyasi ve ekonomik desteğin gelecek yılda da sürmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya’yı barış yapmaya ikna edebilmek için planlar hazırladığını da sözlerine ekledi.

Görüşme sonrası Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelerek, barış için atılacak adımlar üzerinde görüşecek.

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